LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌸🍃

11 de Septiembre

Jesús quería hacer ver a sus discípulos que no debían entristecerse por su partida, porque en realidad esa partida era un bien para ellos: «Les conviene que yo me vaya» (Juan 16,7). Porque es necesario que Jesús sea glorificado, que pase por la cruz para liberarnos del pecado y resucite llegando glorioso a la presencia del Padre, para poder enviarnos así al Espíritu Santo: «Si no me voy no vendrá a ustedes el Paráclito» (Juan 16,7).Y la presencia interior del Espíritu Santo es una riqueza y un tesoro que los discípulos no podían ni siquiera imaginar; porque es el Espíritu el que derrama la gracia divina en los corazones y hace presente la vida de Jesús en lo íntimo de los creyentes. Pero el cuarto Evangelio describe la obra del Espíritu Santo de un modo extraño; dice que el Espíritu Santo convence a los creyentes «de un pecado, de una justicia, de una sentencia» (Juan 16,8). En definitiva esto significa que el Espíritu saca a luz el error del mundo que no da a Cristo su lugar y que se mueve con falsos valores que no son su mensaje de amor. Y toda la miseria que el mundo trata de ocultar y disfrazar sale a la luz en toda su negrura gracias a la acción del Espíritu en nuestros corazones. Así, el Espíritu Santo evita que nos dejemos engañar.El Espíritu hace ver el pecado de incredulidad del mundo, y así muestra cómo el camino que ofrece el mundo es ceguera, oscuridad, sin sentido. Hace ver la justicia, porque muestra que la verdadera justicia, la de Dios, está del lado de Cristo y no de las mentiras del mundo; y hace ver también una sentencia, porque Dios ya ha sentenciado a los poderes del mal, ya los ha condenado, aunque aparentemente ellos lleven las de ganar, aunque parezcan victoriosos.Dejémonos convencer por el Espíritu Santo, porque él tiene la verdad que nos libera de la mentira.

PÍLDORAS DE FE 🌸🍃

¡Ten fe y no te rindas jamás! porque esa fe puede conducirte por caminos inesperados donde las sorpresas aguardan y los milagros florecen. Confía en el poder de Dios, si lo tienes a Él como norte en tu vida, eso te llevará a ver los resultados que esperas. Recuerda: «Bueno es el Señor; es refugio en el día de la angustia, y protector de los que en Él confían» (Nahúm 1,7) Debes tener claro que en esta vida todo tiene solución y que no puedes darte por vencido ante nada ¡Ánimo! El amor de Dios sea tu escudo en este día