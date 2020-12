LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 🍃💫

25 de Diciembre

“Ven Espíritu Santo, llena mi corazón y mi boca de alabanzas, para adorar con el coro de los ángeles a Jesús recién nacido. Enséñame a contemplarlo con los ojos sencillos de los pastores, a regalarle ofrendas de amor como los magos.

Toca mi mente y mi corazón para que pueda admirarme feliz ante Dios encarnado, el que me amó tanto hasta hacerse niño, para salvarme desde la pequeñez humana.

¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz! Enséñame a orar, Espíritu Santo, para que pueda adorar a mi Salvador y cantarle a su sencillez divina.

Y obra dentro de mí, Espíritu Santo, para que Jesús pueda nacer también en mi vida, para que pueda nacer en mi casa, para que ilumine todo con su presencia.

Que en esta Navidad puedan renacer muchas cosas buenas en mí. Renuévalo todo con tu gracia, Espíritu de santidad. Toma toda mi existencia.

Amén.»

🌹PÍLDORAS DE FE 🌹🌿

Ten la certeza de que no fuiste creado para ser infeliz ni sufrir calamidades para siempre. Dios quiere verte sonreír y gozar a través de la prueba, al final tendrás tu recompensa. En este momento, pon toda tu fe en tus oraciones y clama al Dios del cielo para que te tome en sus manos y te haga sentir todo su amor. Que la esperanza no decaiga ¡Ánimo, que lo bueno está por venir! Repite con confianza como el Salmista: «Dios te cuida y te protege; Dios está siempre a tu lado». (Salmo 121,5) La vida, es un regalo. No te des por vencido ante ninguna dificultad. Que sea el mismo NIÑO JESÚS quien te llene de su amor y de su SALUD en este instante y te arrope con su dulce CALMA. Vence toda actitud negativa y confía en Dios. Vive un momento intenso de oración y deja que la alegría de Dios llene tu corazón y te haga caminar confiado [Redacción: