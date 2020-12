EVANGELIO DEL DÍA🌹🌿

Juan (1,1-18):

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios.

Él estaba en el principio junto a Dios.

Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.

Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio d él.

No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.

El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo.

En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció.

Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron.

Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre.

Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne,

ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Juan da testimonio de él y grita diciendo:

«Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo».

Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia.

Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo.

A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

🌿🌹MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌹

Jn. 1, 1-18:

🌿🌹La Palabra.

1) Al principio:

Hoy celebramos La Vida. Es Jesús quien viene a mostrarnos un camino, un estilo de vida y una forma de vida, a la cual llamamos el cristianismo. En donde nos presenta que la esencia de todo es el Amor. Hoy te recuerdo que en esta vida estás llamado a amar, a dar amor y saber que en esta vida todos estamos para algo y para alguien.

2) No lo reconocieron:

En esta vida no busques que te reconozcan cada cosa que hagas por los demás. No lo lograrás, hacé las cosas por Dios y jugate por tus ideales y tus sueños. Nunca dejes de soñar porque en esta vida soñar significa animarse a más.

3) Hijos de Dios:

Hoy te recuerda Jesús que tenés algo divino, que sos valioso y tenés dignidad y por ende tenés que hacerte valer como tal. Quiero terminar con una oración frente a Jesús:

«Mi Jesús pequeño, mi Señor recién nacido. Me postro ante ti como los pastorcitos.

Como hace dos mil años atrás los poderosos no reconocen la Vida, pero los humildes y sencillos sí. Hoy te entrego mi vida y te pido que habites en mí.

Estamos golpeados por el COVID, pero sánanos con tu ternura y que podamos seguir.

Jesús ayúdanos a ver la luz y seguir, pues tú eres nuestro alivio y fortaleza. Nos postramos hoy ante ti.”