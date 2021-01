LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💙🌿

17 de Enero

«Ven Espíritu Santo, y pasa por mi memoria. Mi memoria es un regalo tuyo, que me sirve para recordar tu amor y tus beneficios.

Toma esa memoria para que no me inquieten los malos recuerdos. Quema con tu fuego toda angustia que venga de los recuerdos de mi pasado. Purifica todos mis recuerdos para que no me lastimen ni me torturen.

Ven Espíritu Santo, e ilumina todo mi pasado. Quita de mi interior todo recuerdo que alimente mi tristeza o mis desánimos, y alimenta los recuerdos buenos, esos que me impulsan a seguir adelante y me devuelven la alegría.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

💙PÍLDORAS DE FE 💙🌿

No dejes que los problemas y dificultades de la vida, por muy duras que sean, te roben la fe y la esperanza. Dios te ha hecho para grandes cosas y te levantará con fuerza de esa situación en la que te sientes frágil. Dios es tu Señor y tu amigo que no falla ¡Confía! Con una fuerza que no se agota, Dios siempre te levantará para que prosigas tu camino de victoria ¡Créelo! Amén. [Redacción:Pildorasdefe.net]