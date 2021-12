LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

15 de Diciembre

«Ven Espíritu Santo.

Eres llama de fuego que se eleva siempre más alto, que asciende vigorosa hasta los cielos.

Ven, no me dejes postrado en la fría miseria, en la mediocre chatura. Ven a elevarme siempre más, para que me entregue en las pequeñeces de cada día con un sentido cada vez más sublime.

Ven Espíritu Santo.

Eres rocío suave y constante, que va penetrando lentamente, pero que poco a poco va llegando a lo más profundo, a lo más secreto, a lo más escondido, a cada rincón de mi ser.

Ven, y transfórmalo todo, baña, limpia y fecunda con tu agua de vida toda mi existencia, sin dejar nada fuera de tu acción santificadora.

Ven, Espíritu Santo.

Eres viento que impulsa, que arrastra con suavidad, pero con firmeza, que lanza hacia el futuro desconocido.

Ven, y no permitas que me frustre, anclado en las cosas de siempre, incapaz de avanzar, temeroso ante todo lo nuevo, encerrado en mi comodidad. Te doy permiso, arráncame de mi mundo pequeño, y llévame donde quieras.

Ven Espíritu Santo, para que aprenda a vivir una vez más.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Toda barrera de miedo y dolor que impide entrar en la bendición de Dios, hoy puede ser derrumbada en el poderoso Nombre de Jesús. Deja atrás todo sentimiento de rencor. Dios quiere tu felicidad, desea tu prosperidad. Pero es tiempo de dejarte llevar por las transformaciones que ÉI ha planeado para ti y aceptar esos nuevos cambios que han venido a tu vida. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera será siempre lo mejor.