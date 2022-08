LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

12 de Agosto

Junto con el perdón a uno mismo, es necesario reconocer que Dios no hace monstruos, y por lo tanto nuestro ser está lleno de cosas buenas y de posibilidades bellas. En la historia de cada ser humano hay obras buenas, intenciones positivas, cosas bellas que Dios mismo ha provocado con los impulsos de su Espíritu Santo. Es necesario reconocer esas cosas. No para enorgullecerse, sino para reconocer la obra del Espíritu y descubrir las valiosas posibilidades que hay en nuestra vida. Esto es necesario para poder mirar de la misma manera a los demás, con ojos positivos.

Es bueno entonces, repasar el propio pasado para recordar esas cosas que nos hacen sonreír, esas acciones importantes que han brotado de nosotros, esas cosas positivas que logramos hacer o decir, esos momentos que nos hacen sentir que valía la pena nacer.

Es precioso ver cómo el Espíritu Santo ha ido actuando en la propia vida, dejando su mensaje poco a poco, en medio de las tristezas, los fracasos, los errores y las dificultades. El Espíritu Santo es el gran artista, que también de las cosas malas puede sacar algo bueno, algo que sólo con el paso del tiempo podemos llegar a descubrir.

PILDORAS DE FE🌾

Dios te quiere feliz, optimista, lleno de esperanza y con gran perseverancia. No te desanimes creyendo que los problemas son más grandes que tus capacidades. El Dios de la vida te ha dado grandes talentos que aún estás por descubrir. No te amilanes, Dios llenará de fuerza a tu corazón. La desesperanza te dice: no luches, las derrotas pasadas te dicen: no lo intentes; pero DIOS te dice: ¡NO TE RINDAS! Yo te he creado para grandes cosas. “Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas” (Isaías 40,31) Ánimo. Mantén viva la llama de la fe que te invita a pensar que ese milagro va a suceder. No hay dificultad que Dios no pueda transformar en bendición. Ante la prueba no veas tu fragilidad, sino la grandeza de Dios, las maravillas que Él puede hacer en ti. ¡Ánimo! Buenos días