LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

27 de Enero

«Penetra mis entrañas con tu amor, Espíritu Santo, para que sienta que los demás son mi propia carne, para que me duela su dolor y me alegre con sus alegrías. Ilumina mis ojos, Espíritu Santo, para que pueda reconocer a Jesús presente en cada uno de ellos.

Para que les ayude a llevar sus cargas. Derrama en mi interior, Espíritu Santo, una gran disponibilidad, para que sea capaz de dar sin medida, para que aprenda a compartir lo que tengo buscando la felicidad de los demás.

Enséñame a aceptar con ternura y serenidad que me quiten mi tiempo. Muéstrame la grandeza de los que dan con alegría.

Ayúdame a descubrir la hermosura del manantial que siempre da; la belleza del cántaro, que existe para saciar la sed de los demás. Ayúdame a reconocer la inmensa dignidad de todas las personas, que tienen derecho a ser parte de mi vida.

Dame un amor generoso y humilde, dispuesto a compartir con los demás mi propia vida, mis talentos, mis bienes. Que pueda entregarme sin resistirme ante sus reclamos, amando a los demás con tu amor, y mirándolos con tu mirada.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE💫

Siempre vale la pena sonreír y seguir adelante, aunque la prueba por la que estés atravesando parezca insoportable, sonríe y mantén el entusiasmo. La sonrisa es una poderosa aliada contra la apatía y el miedo, es capaz de iluminar el rostro de quien la recibe y regala esperanzas en medio del dolor. Sonríe siempre, aunque el dolor quiera abatirte, aunque el sufrimiento toque a tu puerta, enséñale al mundo que el amor es un poderoso instrumento que Dios ha puesto en tu corazón. Sonríele a la vida, sonríele al tiempo y a toda circunstancia difícil, sonríele al mundo y comienza a restar tristezas y sumar felicidad a tus seres amados. Ni los problemas, ni las turbulencias o tempestades, ni los que buscan hacerte daño podrán detener al que camina alegremente con Dios. Sonríe y ama