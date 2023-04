LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

8 de Abril

Para alcanzar la verdadera libertad tengo que ser completamente sincero ante el Señor, reconocer que estoy atado a diversas esclavitudes, desenmascararlas con toda claridad, y reconocer también que todavía no estoy dispuesto a entregar esos venenos. Sólo debo comenzar pidiendo al Espíritu Santo la gracia de desear la verdadera libertad interior.

Así, poco a poco irá surgiendo el deseo profundo y sincero de entregar esas esclavitudes. Entonces el Espíritu podrá hacerme libre, para que recupere la alegría, el dinamismo, la paz. Aunque yo todavía no sepa cómo, y aunque le tenga miedo a la novedad, el Espíritu Santo se encargará de hacerme alcanzar los mejores momentos de mi vida. Porque sólo el que tiene la libertad del Espíritu puede ser auténticamente feliz.

PILDORAS DE FE💫

Acerquémonos a Dios en la oración, Él siempre nos escucha con atención y con misericordia. Dios no necesita escuchar un gran discurso de nuestra parte, así que cuando oremos, sólo hablemos con Él como un amigo y dejemos tiempo para que este gran amigo responda a su modo. Esperar en el Señor cuesta pero hay que aprender a esperar en ÉL. No permitamos que situaciones dolorosas nos controlen, tomemos el control de ellas con la oración y Dios pronto actuará. Sabemos que no podemos arreglar muchas cosas de nuestro pasado, pero podemos cambiar nuestro futuro dando lo mejor de nosotros HOY y caminando tomado de la mano de Dios.