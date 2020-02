Maratón de Tokio excluye a 38 mil corredores por temor al coronavirus

Deportes 17 febrero 2020 –

La llegada de la Maratón de Tokio en 2019. Este año lucirá muy diferente. @TokyoMarathon_E

El maratón de Tokio programado para el 1 de marzo no podrá ser disputado por los 38.000 corredores amateurs que debían participar, debido a los temores de propagación del coronavirus, anunciaron este lunes los organizadores.

«Hemos llegado a la conclusión de que desgraciadamente era difícil organizar este evento al que se unen amateurs (…) por varios casos de personas infectadas» por el virus confirmados en la ciudad de Tokio, declaró en un comunicado la Fundación del Maratón de Tokio. Solo los corredores profesionales tomarán la salida.

«Vamos por tanto a organizar el maratón solo para los corredores de élite y corredores de élite en silla de ruedas», añadió la Fundación. Su número es ligeramente superior a 200 participantes, precisó un responsable del gobierno de la capital nipona.

The Tokyo Marathon 2020 will be held only for the marathon elites and the wheelchair elites.

For registered runners of Tokyo Marathon 2020, please access the link below for more information.https://t.co/jV76KOhWfS — Tokyo Marathon Foundation (@TokyoMarathon_E) February 17, 2020