Máximo Kirchner comparó a los jubilados argentinos con los alemanes

El jefe de la bancada oficialista aseguró en su discurso que “los jubilados de Alemania también reciben bolsones de comida”.

La jornada del 29 de diciembre del 2020 será recordada como aquel “súper martes” en el que el Congreso fue escenario de dos intensos debates: el proyecto que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria y la legalización del aborto en Argentina. En lo que respecta a la primera iniciativa, que fue aprobada con 132 votos a favor y 119 rechazos por los diputados, la Cámara Baja se convirtió en epicentro de chicanas y duros discursos.

Máximo Kirchner fue uno de los legisladores que no pasó desapercibido en su alocución. El jefe del bloque oficialista de diputados, quien se encargó de cerrar el debate con una exposición que brindó varios títulos, explicó -en su misión por defender el proyecto de ley propuesto por el gobierno de Alberto Fernández- que “lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con lo que dijimos en la campaña electoral, que creíamos que esta fórmula era la mejor para que jubilados y jubiladas paulatinamente pudieran recuperar los ingresos que perdieron con el cambio de fórmula que hizo Mauricio Macri”.

Sin embargo, entre las frases que generaron ruido por parte del hijo de Cristina Kirchner, se destacó una muy particular. El legislador por el Frente de Todos aseguró que, por la pandemia del coronavirus, “los jubilados de Alemania también reciben bolsones de comida”.

Que orgulloso debe estar tu viejo querido Máximo.

No puedo dejar de emocionarme al escucharte.

Enorme respuesta al poder real de la Argentina, que se victimiza después de haberle hecho la vida imposible a nuestros jubilados y jubiladas durante cuatro años. pic.twitter.com/gBGu6yjeGX — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) December 30, 2020

Así mismo, recordó que la ex presidenta Cristina Fernández “tuvo que vetar el 82% móvil a jubilados y jubiladas” y con ironía les preguntó a los diputados de Juntos por el Cambio: “¿Por qué no lo hicieron durante los 4 años que fueron gobierno? Uno no puede proponer cosas para joder al otro, uno tiene que ser racional. Tuvieron 4 años para hacer aprobar aquella ley vetada por Cristina”.

En otro momento de su alocución, el diputado oficialista se refirió al discurso de Mario Negri, quien había arrancado su exposición mostrando las piedras que tiraron los entonces opositores al gobierno de Mauricio Macri a fines de 2017, en la Plaza del Congreso, cuando se votó la anterior modificación al índice de movilidad jubilatoria.

“Y como sabía que iba a traer una piedra, porque se han vuelto muy previsibles, porque su electorado no les exige nada más que insultarnos a nosotros, les traje las balas de goma. Estas son las balas de goma que ustedes usaron. Y las muestro solamente porque trajeron las piedras. Acá están las balas que tiraron sobre la gente”, dijo sosteniendo dos proyectiles con ambas manos.