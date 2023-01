Messi, por primera vez tras ser campeón en Qatar: “Cambió todo para mí”

El astro de la Selección Argentina charló en exclusiva con Andy Kusnetzoff y contó sus sensaciones luego del Mundial

El 18 de diciembre de 2022 significó un antes y un después en la historia del fútbol mundial, pero en especial para la Argentina. Lionel Messi levantó la Copa del Mundo, el único título que le faltaba conquistar con el país, y desató la locura de 50 millones de personas que festejaron en cada rincón del territorio albiceleste. A poco más de un mes de semejante hito, el capitán de la Selección habló por primera vez tras ser campeón en el Mundial de Qatar.

En una entrevista exclusiva con Andy Kusnetzoff para Radio Urbana Play, el astro tocó varios temas relacionados a la tercera estrella obtenida. “Ganamos el Mundial, la Copa América, ya está… no queda nada“, expresó con una sonrisa en su rostro. “Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía“, dijo. Y enfatizó: “Por suerte se dio lo que tanto soñamos. Por suerte se dio al final. Desde ese día cambió todo para mí. Ahora lo podemos decir“.

Lionel Messi, siendo el mejor ser humano del planeta, capítulo mil millones.



❤️

pic.twitter.com/bJyjbB50EF — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 30, 2023

Al margen de sus sensaciones, Messi también contó intimidades sobre los festejos: “Algunos empezaron con Fernet, otros vino con gaseosa… Ese día no hacía tanto calor, no pegaba el sol, pero cuando llegué a mi casa estaba hecho mierda. Estuve como 2 días medio afiebrado, quemado. Me bajó todo lo de los festejos. Yo la saqué barata“.

Sobre el furor que causó en redes sociales, manifestó: “Mi WhatsApp estaba explotado. Empecé a responderle a mi familia, pero después estuve un par de días contestando. En Instagram tenía un millón de mensajes, se me bloqueó… No buscaba ser la foto más likeada, la gente quería verme con la copa“.

¿QUÉ LE DIRÍAS AL MESSI CHICO? #MessiEnUrbanaPlay



“Le espera algo extraordinario (…). Que nunca renuncie a su sueño porque al final va a tener su recompensa más deseada y va a tener un final feliz, es como si fuera una película que termina con un final feliz.” pic.twitter.com/xuWpsZzXt8 — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) January 30, 2023

En un momento de la nota apareció el recuerdo de Diego Maradona, por lo que Messi reflexionó: “Si Diego hubiera estado, me hubiese entregado la Copa él. Me hubiera gustado que él mire todo esto. Desde arriba, hacía fuerza en este Mundial, estaba empujando…“.

Sobre el hecho de levantar la Copa, Leo admitió su ansiedad: “La Copa me llamaba, no podía no hacer eso. Me decía ‘vení, agarrame que ahora sí la podés tocar’. La vi que brillaba en ese estadio hermoso. Tenía que besarla“. Por último anunció que cumplirá con su promesa y se tatuará la carta del 5 de copas.