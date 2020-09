Neymar, contrato millonario con Puma: cuánto cobra en Euros, Gana más que Messi y Ronaldo

Qué futbolista cobrará más que Messi y Ronaldo: 25 millones de euros de por vida de un espónsor

Puma contrató como embajador de por vida a Neymar, el jugador del Paris St Germain. Cuánto le paga. Es un contrato millonario y de por vida.

Puma acaba de dar el gran golpe del año en términos de marketing con la incorporación de Neymar.

La empresa alemana quiere dar un salto en el mundo del fútbol para pelear el competitivo mercado de la indumentaria deportiva con Nike y Adidas, y para ello convirtió al astro brasileño en el jugador mejor pagado del mundo por delante incluso de los reyes del negocio, de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en lo que se considera un fichaje «histórico» .

Hasta ahora el argentino era el jugador que más cobraba por ser la imagen de Adidas, pero eso se acabó porque hay un nuevo «Rey».

Según la cifra revelada por Forbes, Neymar percibirá 25 millones de euros al año, es decir casi u$s 30 millones. De esta forma supera los u$s 20 millones que Adidas le paga a Messi anualmente y los 16 millones que Cristiano cobra de Nike.

El brasileño ganará 13 millones de euros más de lo que le pagaba Nike, marca con la que firmó en el año 2005 cuando todavía era un joven prometedor que militaba en las categorías inferiores del Santos.

Según los analistas, Puma quiere convertir a la estrella del Paris St Germain en «el Michael Jordan de Nike», ya que la idea es mantener la relación laboral durante mucho tiempo, aún cuando el futbolista se retire de las canchas. De hecho tiene una similar con Maradona.

Entre los números por ingresos de Puma y sus dos competidores todavía hay un gran trecho. Es que Nike suma u$s 46.300 millones anuales, Adidas u$s 23.700 millones; y u$s 6500 millones.

Pero con Neymar, Puma logra un notable golpe de efecto. En los últimos años incorporó además a Antoine Griezmann, al «Kun» Aguero, Manchester City (antes Nike), Milan (antes Adidas), además viste a 16 selecciones nacionales, y tiene en su portfolio más de 100 clubes en todo el mundo.

El último embajador «planetario» de Puma fue Usain Bolt, quien todavía sigue trabajando con la marca. Era su deportista insginia, pero con su retirada y consecuente falta de exposición en los medios, se perdió parte del efecto. El atletismo y el fútbol son mundos diferentes y Puma se dio cuenta de que para competir «en Primera» tenía que conseguir que su principal embajador principal fuera una estrella mundial del fútbol.

En Instagram, la red social con mayor influencia en el mundo del consumo, Neymar cuenta con 141 millones de seguidores. Se encuentra en el tercer lugar detrás de Cristiano Ronaldo (237 millones) y Lionel Messi (164 millones). El brasileño es el segundo atleta más popular en las redes sociales con un total combinado de 244 millones de seguidores entre Facebook, Instagram y Twitter.

Tiene un contrato de cinco años con el Paris Saint-Germain hasta junio de 2022 por valor de u$s 350 millones en salario. Su traspaso del Barcelona al PSG se convirtió en el más caro de la historia con u$s 263 millones, que el club francés pagó en su totalidad antes de su fichaje.

Entre sus principales sponsors aparecen Beats Electronics, DAZN, Electronic Arts, Gillette, Mastercard, Red Bull y TCL.

Puma usó el eslogan «The King is back» para anunciar la llegada del delantero del PSG. El lema está vinculado con un histórico modelo de botines de la empresa. «Crecí viendo videos de grandes leyendas del fútbol como Pelé, Cruyff, Eusebio y Maradona, y todos ellos utilizaron Puma. Por esta razón, de ahora en adelante, tengo el honor de unirme a la marca que ayudó a las más grandes leyendas a convertirse en lo que son hoy en día», dijo Neymar tras anunciarse su fichaje por Puma.

El contrato de Maradona y Puma

Diego Maradona cerró un acuerdo de patrocinio técnico, a modo de embajador con Puma antes del Mundial de España 1982, gracias a la gestión de quien fue su primer representante, Jorge Cystrepiller.

La firma alemana realizó una apuesta que terminó siendo de las más importantes en su historia y que mantiene hasta hoy como caso de éxito.

Y es que, Maradona se convirtió en una auténtica «joya a la hora de vender» para la marca con la que tiene un contrato vitalicio a cambio de un millón de euros anuales, tal y como reveló Estrada, periodista español al sitio La Jugada Financiera, y que relevó el sitio especializado Marketing Registrado.

Una de las últimas acciones clave entre Maradona y la marca tuvo lugar en la última Copa del Mundo en Rusia 2018, en donde se lo vio en todo momento con gorras y camisetas del logo de la marca. Además, anteriormente ya se lanzaron varias ediciones especiales de botines negros tradicionales como los que usaba Diego.

Maradona siempre tuvo una buena relación con la marca, salvo en el Mundial de 1994, cuando usó botines pintados en negro, previo a usar por un año unas Mizuno para luego volver a Puma.