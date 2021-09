PASO 2021:Una encuesta revela por qué hubo un elevado número de votos en blanco y nulos

El estudio refleja el rechazo del electorado por aspectos cruciales para motivar el voto como los spots de campaña o la comunicación en general de los candidatos 19 septiembre, 2021

Los resultados de las PASO del domingo 12 de septiembre sorprendieron no solo por la dura derrota del oficialismo sino también por los niveles de apatía cívica reflejados en el porcentaje del padrón que emitió su voto y, entre quienes lo hicieron, la cantidad de votos en blanco o nulos como forma de mostrar rechazo a los candidatos.

En este sentido, un estudio realizado por la consultora Taquion reveló que el 84,4% de los consultados en una encuesta admitió que sintió “vergüenza ajena” con los spots difundidos en las PASO.

Según el trabajo, el 67,6% respondió que se sentía “muy de acuerdo” con esa frase, mientras que el 16,8% manifestó que se sentía “de acuerdo” con esa formulación. En tanto, 5,7% contestó que estaba “poco de acuerdo”, 3% “nada de acuerdo”, 3,5% eligió responder que “no hubo propuestas de campaña, y 3,4% se clasificó como “no sabe, no contesta”.

Taquion señaló que 4 de cada 10 argentinos manifestó que la comunicación de los postulantes “fue, en general, mala”. En esa línea, 7 de cada 10 respondió que “cambió para mal o no cambió su imagen de algún político” la comunicación realizada en la etapa electoral.

Por otro lado, si bien 9 de cada 10 argentinos manifestaron que es importante ejercer el derecho al voto, fueron varios los que alegaron distintas razones para no hacerlo el domingo 12. En ese sentido, el trabajo mostró que 5 de cada 10 afirmaron que no concurrieron a las urnas porque no se sentían representados por nadie.

Con información de La Nación