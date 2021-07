“Por supuesto que es el momento”:el Gobierno defendió la compra de diez mil“penes de madera”

Así lo afirmó la Secretaria de Acceso a la Salud Pública, Sandra Tiraldo, al ser consultada por la curiosa compra; además, desmintió que se haya caído la licitación El Gobierno Nacional salió a defender la curiosaque serán usados para enseñar educación sexual:. Que haya una pandemia no significa que el ministerio de salud no atienda todas las enfermedades que no son pandemia”,, en diálogo con Perfil.com.

La funcionaria, además, aclaró que la licitación sigue en pie, a pesar de que en las últimas horas uno de los empresarios oferentes había dado de baja su oferta asegurando que “no era un buen negocio”.

Tiraldo explicó que en los últimos años se agravó la cantidad de casos de enfermedades de transmisión sexual y compartió un gráfico para ejemplificar este crecimiento.

Los materiales fueron pedidos para hacer prevención de enfermedades de transmisión sexual, en el marco del programa de Educación Sexual Integral.

Sobre la baja de uno de los oferentes, la funcionaria explicó: “Si cumplen con todos los papeles y con los requerimientos técnicos que se piden desde la Dirección de VIH se pueden seguir con las compras. Que caiga un oferente no hace que caiga todo el proceso. El proceso de compra sigue”, afirmó.

Quién es el oferente que se bajó

Se trata de Carlos Esteban Nielsen, un joven de 35 años oriundo de la provincia de Córdoba, el único en cotizar por el kit completo con una cifra total de $ 14.870.000.

El monto presupuestado para los tres productos era de $ 13.371.100. El recibo de ofertas cerró el martes 13 de julio con cuatro postulantes: Buhl S.A.; Marketing Dimensión S.A.; Melenzane S.A.; y Nielsen. Pero este último prefirió no continuar con la licitación a la hora de haberse postulado.