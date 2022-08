Récord: cómo le fue en el rating al estreno de «House of the Dragon»

La cadena anunció que la serie, precuela de «Game of Thrones», fue lo más visto de la plataforma.

Sin lugar a dudas rompió todas las expectativas y más: la serie «House of the Dragon« logró este domingo una audiencia de 9,9 millones de espectadores en la televisión, convirtiéndose de esta manera en el mejor debut en la historia de la cadena en manteria de rating.

Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max, dijo: “Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar con nosotros a Westeros anoche. House of the Dragon cuenta con un elenco y un equipo increíblemente talentosos que pusieron su corazón y alma en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores. Esperamos compartir con el público qué más tienen reservado George, Ryan y Miguel para esta temporada”.

#Rating 🇺🇸 | 🔥🔥HISTÓRICO para el estreno de #HouseoftheDragon que promedió 9.986.000 espectadores. La audiencia más grande en la historia para el estreno de una serie original en cable. 🔥🔥 pic.twitter.com/2ihdukWXLg — Real Time 📈 (@RealTimeRating) August 22, 2022

House of The Dragon la precuela de Game of Thrones, una de las series más importantes de HBO, presentó su primer capítulo y colmó las expectativas de los espectadores en todo el mundo.



La reintroducción la nueva serie, en un periodo de tiempo que comienza 172 años antes de que naciera Daenerys Targaryen. ayuda al público a entender la relación totalmente diferente que la gente de Desembarco del Rey tenía con los jinetes de dragones de su época.



En la infancia de Rhaenyra, los dragones eran una parte normal de la vida cotidiana de los habitantes de la capital de Poniente. Cuando ella sobrevuela, nadie se inmuta ni mira con temor.

Es que los dragones son simplemente una pieza poderosa y mágica del gobierno de los Targaryen. En este punto de la historia, no hubo una guerra en Poniente desde hacía más de 60 años.

La historia de «House of The Dragon»

La serie presenta a una nueva guerrera, Rhaenyra Targaryen, que debe confrontar con su propia familia y a los prejuicios de ser mujer en un momento en el que ninguna se había sentado en el trono de hierro.

Rhaenyra es la heredera al trono, pero su padre, Viserys I todavía intenta tener un hijo varón. Sin embargo, no sólo debe luchar contra eso, sino con un sinfín de adversidades.

Rhaenyra Targaryen, la joven que podría suceder al trono. Credito/archivo

La analogía con el Imperio Romano

Una buena analogía para la historia de House of The Dragon, es el Imperio Romano. Al igual que el Coliseo fue en su día un hito de poder y lujo, la Casa del Dragón fue en su día el gran hogar de todos los dragones Targaryen y de sus huevos.

En esta nueva serie, hay un establo de dragones en pleno funcionamiento. En Game of Thrones, todo el techo del establo de los dragones desapareció y sus paredes quedaron en ruinas.

House of the Dragon. La serie de HBO que establece el inicio e

La vuelta de un director clave de «Game of Thrones»

Las campanas», el quinto episodio de la octava temporada de Game of Thrones, fue el último que dirigió Miguel Sapochnik. Y dejó su marca.

Luego de esta participación de Sapochnik, entró por primera vez en la rotación de directores de la serie en la quinta temporada, donde preparó con maestría el escenario para los Caminantes Blancos contra los humanos en el episodio «Hardhome».

Ahora, Sapochnik está supervisando La casa del dragón, junto al guionista y cocreador Ryan Condal. Dirigió el episodio piloto, además de otros más adelante en la temporada.

Fue una elección muy acertada emparejar visualmente la escena de Rhaenyra montando en dragón con la batalla en Desembarco del Rey, donde Dany y Drogon arrasaron con una franja de la ciudad y sus habitantes.

El acero Valyrio, una daga importante en «House of the Dragon»

Al igual que en Game of Thrones, hay una serie de espadas importantes a las que conviene prestar atención. El acero valyrio es un metal raro con un filo excepcional y un peso más ligero que el acero normal.

Jon Snow mató por primera vez a un Caminante Blanco con su espada de acero valyrio, Longclaw, y Arya Stark asestó el golpe mortal al Rey de la Noche con una daga de acero valyrio.

House of the Dragon. El rey que debe decidir su sucesión en el trono. Foto/ HBO

En House of The Dragon, el Príncipe Daemon es el portador de la Hermana Oscura, una famosa espada que pertenece a la Casa Targaryen desde incluso antes de que la familia conquistara por primera vez Poniente.

La espada en «La Casa del Dragón» no es una gran sorpresa, ya que sabemos, por una escena de «Juego de Tronos», que la hoja estaba documentada como parte de la historia de los Targaryen y de la metalurgia relacionada con los dragones y la magia. Mirá también

