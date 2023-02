Revuelo por una larga lista de funcionarias que se anotaron para ir a la cumbre de la Mujer en la ONU

Figuran 79 funcionarias de distintas áreas nacionales y provinciales para asistir a una cumbre sobre la Condición Jurídica de la Mujer, del 6 al 17 de marzo, en Nueva York. Al principio era una lista de 200. En el Ministerio de la Mujer salieron a aclarar que de ese organismo viajan cuatro representantes.

Nota extraída de Clarín por NatashaNievieskikwiat Niebieskikwiat

a difusión de una lista de casi 80 funcionarias del gobierno nacional, de las provincias y de los municipios, más otras de la sociedad civil que se anotaron como “integrantes de la totalidad de la Delegación oficial argentina a la 67° Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer”, generó un revuelo interno en el Gobierno y polémica en las redes y despachos oficiales.

La difusión de la lista, que es interna del gobierno, llevó al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación a aclarar este sábado que sólo «enviará a cuatro representantes, entre los cuales no está la titular de esa cartera, Ayelén Mazzina, a las actividades presenciales que se desarrollarán en Nueva York en la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer». «La participación presencial de representantes de las provincias y/o de la sociedad civil en ningún caso es financiada por el Gobierno nacional», aclararon por la agencia oficial Télam.

La actividad en la ONU va a tener lugar durante once días en la sede del organismo en Nueva York del 6 al 17 de marzo.



«Por parte del Ministerio sólo participarán de modo presencial en Nueva York cuatro personas para garantizar una mínima representación en las actividades presenciales» de cuatro de los once días que sesionará la CSW 2023, consignó la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad a través de un comunicado.

Según figura en el propio sitio de la Comisión de la ONU, se trata del “principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer». Fue creado por el Consejo Económico y Social en 1946 y depende de él. Tiene como contexto la incorporación de la perspectiva de género en las actividades de las Naciones Unidas.

La lista de las funcionarias que se anotaron desde Argentina fue de casi 200, pero finalmente se inscribieron 79 para viajar de las cuales, tras el escándalo montado alrededor del caso, podrían bajarse varias, dijo una fuente que tiene en su poder la lista original. Otras mujeres participarán del evento por Zoom.

Ante la consulta de Clarín, en el Gobierno dijeron que “se anotaron porque anotarse es libre». «Solo seis personas pueden ingresar en el sector de la banca (dentro de Naciones Unidas). Cada ministerio y organismo manda. Y de hecho hay formato híbrido también”, señalaron desde una repartición oficial que enviará representantes.

A pesar de que la lista de funcionarias anotadas a la Cumbre de la Mujer es extensa, la agenda que llevará el país al encuentro es desconocida. No se ha expuesto qué plantearán ni cómo aunarán posturas.



Desde jefatura de Gabinete hubo en 2022 una disposición que reza: “Restrínjanse los traslados por misiones oficiales o comisiones de servicio al exterior, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a eventos internacionales reconocidos e impostergables para los intereses del Estado Nacional cuya organización no contemple la posibilidad de participar adecuadamente mediante una plataforma de reunión virtual o software de videoconferencia. El funcionario o la funcionaria o autoridad peticionante deberá declarar, en carácter de declaración jurada, que el evento no cuenta con alternativas que permitan la intervención adecuada, a distancia”. Se trata de la Decisión Administrativa 836/2022, firmada por el ex jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro del interior Eduardo de Pedro.

En la lista anotadas para presenciar la cumbre de Marzo en Nueva York figuran entre muchas otras, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Massina junto a dos asesoras suyas (Agustina Gonzalez Ceuninck, Julieta Tamara Sielecki). Pero ahora, aclararon que ella no va, y que van cuatro funcionarias.

En la lista llama la atención la decena de asesores rentados que desean viajar a Nueva York. Figura María Perceval, que fue embajadora política de Cristina Kirchner en ONU y ahora es funcionaria de la Cancillería; y de ese ministerio también se anotaron Silvina Montenegro, Directora de la Dirección de Asuntos de Género y Diversidad, y Alba Rueda, activista por los derechos LGBTI+, la primera mujer trans designada Representante Especial sobre orientación sexual e identidad de género de la Cancillería (este sábado señalaron a Clarín fuentes diplomáticas que finalmente participaría por zoom), además de la actriz Thelma Fardín.