Sebastián Villa pidió la eximición de prisión luego de ser imputado por abuso sexual

El delantero de Boca fue denunciado por una joven que lo acusó de un hecho que ocurrió en junio de 2021.

El abogado Martín Apolo solicitó este viernes la eximición de prisión para su cliente, el futbolista Sebastián Villa, luego de que el jugador de Boca fuera formalmente imputado por abuso sexual luego de la denuncia de una joven.

De esta forma, si la fiscal de la causa pide la detención del colombiano, el juez primero deberá definir si acepta o no este pedido de eximición de prisión.

Mientras tanto Villa sigue su vida y el domingo estará presente en la final de la Copa de la Liga entre Boca y Tigre, donde será titular según pudo confirmar TN.

La imputación a Villa se conoció este jueves, mismo día en que el jugador colombiano cumplió 26 años. El oficio fue librado por la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora.

“Líbrese oficio al Titular de la Comisaria Sexta de Ezeiza a fin que procedan a notificar a Sebastian Villa Cano de la formación de las presentes actuaciones (…) en orden al delito de Abuso sexual con acceso carnal”, reza el documento.

Esto implica que Villa será notificado de que se inició una causa en su contra. El objetivo es que sepa de la imputación y que pueda ejercer su defensa, tal como lo establecen sus derechos.

Además, se pidieron informes a la comisaría de la zona en la que ocurrió el hecho para conocer los nombres de los efectivos que estaban en la zona aquel día.

Se pospuso la declaración de la médica y la denunciante de Villa se somete a la pericia psiquiátrica

El testimonio de la médica que atendió en el porteño Hospital Penna a la joven fue postergado, mientras que la víctima se sometió esta mañana a una pericia psiquiátrica ordenada por la fiscalía.

En tanto, el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió hoy al caso y dijo que este tipo de hechos no deben ser tolerados y que siempre hay que ponerse “al lado de la víctima”.

Si bien se esperaba que la médica ginecóloga declare esta mañana ante la fiscal de la causa, el abogado que representa a la víctima, Roberto Castillo, informó que la testimonial no puso realizarse porque la profesional estaba “de viaje” y refirió que “se sentía mal para conectarse a una videollamada”.

La declaración de la médica es clave porque ella fue quien constató al día siguiente del hecho una serie de lesiones en la víctima cuando la atendió en la guardia ginecológica del Hospital Penna del barrio porteño de Parque Patricios, y quien además le sugirió ir a hacer la denuncia.

Se filtraron nuevos chats de Sebastián Villa a su denunciante: “No vayas a hacer nada raro, mi vida”

La situación de Villa es cada vez más complicada. TN tuvo acceso exclusivo a nuevas capturas de los mensajes privados que el jugador de Boca le envió a la mujer que lo denunció por violencia de género, abuso sexual e intento de homicidio en los que, tras el hecho, intenta convencerla para que no hable.

R.: Te tengo miedo. No quiero

Sebastián Villa: Deme la dirección mi reina

R.: Ya tomé una decisión

Sebastián Villa: Tu sabes que es mi carrera, mi reina. De mí depende mi familia, mi mamá, todos. Veámonos.

R.: Ya lo sé. Yo te he cuidado siempre

Sebastián Villa: Hablemos. Por eso

R.: Pero no merecía esto

Sebastián Villa: Yo sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro, mi vida. Que tú sabes que no puedo dar que hablar. Hágalo por mi familia, yo soy el pan de cada día.