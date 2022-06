Según SantiagoCafiero, Alberto“lo paró en seco” a Boris Johnson

El canciller reveló detalles de la charla que mantuvieron los mandatarios de Argentina y Gran Bretaña.

El presidente Alberto Fernández y el primer ministro británico, Boris Johnson, tuvieron una tensa reunión en el marco del G7 que se llevó a cabo en Alemania. El encuentro duró media hora y se realizó en el castillo bávaro de Elmau con la soberanía de las Islas Malvinas como tema central.

El canciller Santiago Cafiero dio detalles del encuentro entre Fernández y Johnson: “La reunión la pide Boris Johnson y en el inicio, con mucha verborragia, el premier británico empieza a comentar todas las potencialidades comerciales que existen en este contexto de incertidumbre de la provisión de suministros, de energía, de alimentos, todas las potencialidades que tiene la Argentina”.

“Con mucha elocuencia hizo solo hincapié en eso, hablando primero él y cuando terminó de desarrollar toda su idea de por qué había pedido la reunión, el Presidente lo paró en seco y le dijo ‘No, no, Usted no entiende. Si nosotros no logramos avanzar en la discusión de la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas, nada de toda la agenda que usted está planteando va a poder avanzar’”, relató Santiago Cafiero.

El ministro de Relaciones Exteriores concluyó en diálogo con Radio Con Vos: “Creo que Boris Johnson no se esperaba esa respuesta del presidente argentino. O lo asesoraron mal, o había una lectura distinta”. Mientras que desde el entorno británico afirmaron que el primer ministro respondió que “es un tema saldado hace 40 años”.