EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Mateo 11,11-15:

En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío:

«En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.

Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los Profetas y la Ley han profetizado hasta que vino Juan; él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo.

El que tenga oídos, que oiga».

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Mateo 11, 11-15:

🌾Ser grande en lo pequeño.

1) Ser grande:

Nosotros en la vida cristiana estamos llamados a vivir en lo cotidiano como grandes y no como víctimas. Somos jugadores de la vida que nos queremos comer la cancha. Cada día es enfrentarla a la vida y saber poner el pecho a las balas. Ser grande es esforzarse, ser grande es levantarse cuando uno cae, ser grande es confiar en Dios y no en las fuerzas de uno.

2) Los violentos:

En tu vida vas a encontrar personas que violentarán tu vida, tratarán de romper tu tranquilidad. Buscarán lastimarte y destruirte. Hoy Jesús te lo recuerda y si miras tu historia cristiana, verás que hay muchos cristianos que no se achicaron, supieron vencer tanta violencia con paz de corazón y presencia de Dios. Si hoy tenés personas que te violentan y quieren sacar lo peor de vos. Te recomiendo que vuelvas a vos y saqués lo que te da tu identidad. No seas lo que ellos quieren que seas, no dejes que te transformen en un monstruo.

3) Elías:

Hoy tenés que ser ese Elías que muestra lo sobrenatural en este mundo, que hay un Dios que mira y actúa. Sé ese profeta que ilumina a los que lo rodean. En esta vida vos y yo queremos dos cosas: ser feliz y hacer este mundo un poco mejor.