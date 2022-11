A casi seis meses del Censo 2022, hay más de 12 mil personas que todavía no cobraron por su trabajo

Desde el INDEC aseguran que son personas que tienen problemas con la información de pago otorgada; la suma adeudada es de 6 mil pesos por censista

El Censo del 2022 quedó envuelto en polémica por los problemas de organización que tuvo, luego de que cientos de hogares que no habían completado el formulario digital no fueran censados. Ahora, una nueva problemática vuelve a surgir, esta vez afectando a los censitas.

Un informe de Clarín, reveló que, a más de seis meses de que se llevara a cabo el estudio, todavía hay más de doce mil personas que no cobraron el dinero por sus tareas. En muchos casos, tomaron la decisión de ser censistas por motivos económicos y pese a que cumplieron con su parte, el estado nunca les pagó los $6000 correspondientes.

“Cumplí con todo lo que me pidieron y hasta me acuerdo que me felicitaron, pero la plata nunca llegó”, se lamentó Andrea, entrevistada por el mismo medio. Ella es un ejemplo de quienes se ofrecieron para trabajar en el censo por necesidades económicas ya que reconoció que el dinero “lo necesitaba”. “Me sumé por lo económico. Tuve un problema de salud y pensaba cubrir gastos médicos”, agregó.

Desde el INDEC se encargaron de confirmar que aún restan por cobrar más de 12.356 censistas, aunque aseguran que si no lo hicieron es porque no cuentan con sus datos completos para efectivizar el pago o la información completada en el formulario es errónea.

Sin embargo, Andrea plantea otro parecer: “Mi información la tienen. No puedo estar persiguiéndolos. Además, con la inflación que hay, esa plata ya no vale lo mismo”. En caso de que la mujer cobrara hoy mismo, seguiría recibiendo los mismos 6 mil pesos, pese a que en el mismo periodo hubo una inflación en torno al 40%.

Desde el INDEC aseguraron que, para solucionar el inconveniente, ofrecerán “en el transcurso de noviembre un formulario digital desarrollado específicamente con el objetivo de recabar los datos válidos y completos del listado final”.

“Las personas que lo componen serán convocadas a rectificar y completar su información bancaria para iniciar el trámite administrativo de transferencia. Cada una recibirá un enlace de acceso y luego podrá realizar el seguimiento hasta su cobro efectivo, a los siete días hábiles de registrada la información”, completan.

Para Ivana Barrientos, esto no solucionará el problema: “Estoy harta de llenar formularios. Ya di por perdida la plata”. La mujer asegura que ya completó 5 formularios: “la última fue en octubre, es ridículo. Más si pienso en lo que representan hoy esos 6.000 pesos: con la devaluación que hubo de mayo hasta ahora no sirven para nada”, cerró.