EN VIVO: A los gritos, comenzó el debate de la Ley Bases en Diputados

La oposición le reclamó a Martín Menem que el debate se de en el formato acordado: sin cuartos intermedios y por capítulos, no artículo por artículo.

Luego de meses de tire y afloje entre el Gobierno y las provincias, finalmente este lunes Diputados comenzó a tratar la Ley Bases.

La teoría del “premio y castigo” tiene en vilo a varios Gobernadores que ya se manifestaron a favor del proyecto y otros que están en duda. Por otra parte, el sector más duro rechazará de lleno el paquete planteado por la administración de Javier Milei.

A los gritos

La sesión comenzó pasada las 12.20 y al instante se desató el primer escándalo: legisladores del oficialismo y oposición se enfrentaron por el formato que la mayoría del cuerpo ya había acordado en Labor Parlamentaria: sin cuartos intermedios y por capítulos, no artículo por artículo.

Así, mientras hablaba el radical Rodrigo de Loredo, se escucharon en el recinto de sesiones palabras como “ridícula” o “calmate”. Inclusive, una legisladora pidió darle “un rivotril, que está sacada”, a la diputada Ana Carolina Gaillard.

“Entiendo el apuro y que le quieren dar celeridad al trámite, pero ante el solo pedido de un diputado el reglamento habilito que se debata artículo por artículo”, señaló la legisladora del Frente de Todos de forma vehemente frente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

Cruces entre el kirchnerismo y Martín Menem

El tratamiento de la Ley Bases inició con el cruce entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, por el pedido del oficialismo de que la votación de la Ley se realice por capítulo, y no por artículo, como reclama la oposición.

En la misma línea, el diputado Miguel Ángel Pichetto solicitó que la votación se realiza de manera nominal.

Cómo están los votos según las provincias

La votación, ya está acordado, será por capítulos, y en principio y por la general, los mandatarios de Juntos por el Cambio, los independientes y algunos peronistas apoyarán el proyecto. A excepción de la reversión de ganancias que rechazarán los patagónicos.

De todas maneras, desde los círculos provinciales más dialoguistas advierten que si bien la bajada es no poner en riesgo la Ley, algunos diputados podrían no acompañar.

“Tratemos de que no haya sorpresas; que no seamos nosotros los que generemos riesgos. Si hay un traspié, que no nos responsabilicen”, fue la frase que trascendió desde el interior.

Del sector peronista, el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo, también dieron la orden de votar a favor. “Fui uno de los primeros gobernadores que vino acompañando la confección del proyecto, la presentación del mismo y la aprobación. Incluso la primera vez, que no llegó a sancionarse, y hoy, Tucumán está acompañando porque estos son los beneficios que llegarán a los 23 distritos de Argentina y también se le van a dar las leyes necesarias para que el gobierno nacional pueda gobernar”, sostuvo Jaldo hace unos días.

Del lado de los “no” se encuentra el ala K más dura con Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

“Decidimos no acompañar porque consideramos que, primero, Milei tiene que devolverle a las provincias lo que les debe y, luego, tenemos que empezar a discutir cómo armamos el sistema organizacional de la Argentina para que todas las provincias sean partícipes de las decisiones más profundas del país”, afirmó Quintela el viernes.

Por su parte, si bien hay dudas con qué hará el santiagueño Gerardo Zamora, por el momento todo indica que tampoco acompañará el proyecto.

En Córdoba, hay una ruptura de votos. Los peronistas Natalia de la Sota y Juan Brügge rechazaran algunos de los capítulos, mientras que quienes acompañan a Llaryora votarán la ley completa.

