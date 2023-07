Boudou regresó a Casa Rosada: declaraciones polémicas y su rol en la negociación con el FMI

A pesar de que su condena en el caso Ciccone le impide ejercer cargos públicos y según algunos juristas, incluso si fuera ad honoren, el ex vicepresidente todavía goza de los privilegios del Estado, y es presentado como una eminencia en materia económica.

El asesoramiento del ex ministro de Economía, Amado Boudou sobre el acuerdo con el FMI fue anunciado como un “secreto” por Leopoldo Moreau, quien contó en una entrevista con AM 750: “Nuestra fuerza ha dicho que hay que reformular el acuerdo con el Fondo. En ese sentido, Massa se ha plegado a eso y Boudou está trabajando con el ministro de Economía”.

La noticia produjo las reacciones planeadas por los difusores de la novedad, primero dentro de la interna de Unión por la Patria, y también exaltó a parte de la oposición.

La sorpresa llega por parte de las recientes declaraciones que se llevaron a cabo desde el espacio político que lidera Boudou, luego de que aseguraran que no apoyarían la elección del ministro: “Soberanxs no acompaña la candidatura de Sergio Massa. No se confronta la derecha con políticas ni candidatos de derecha”, apuntó el partido cuyos referentes principales son el exvicepresidente de Cristina Kirchner y la exembajadora de Venezuela Alicia Castro.

Se había anunciando, de modo informal, la vuelta de Boudou al poder, a pesar de que fue condenado en el marco del caso Ciccone a una pena de cinco años y diez meses de cárcel y la imposición de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

De acuerdo a todas las instancias judiciales de la República Argentina, el ex vice cometió un plan delictual para adueñarse de un fábrica privada de billetes, a la que luego él mismo expropió siendo titular del Senado.

Ante todo, vale recordar que Massa fue el “padrino” político de Boudou, y luego se peleó con él por su actuación irregular en el Estado.

El ministro de Economía, no de modo oficial, dejó trascender que desmentía la versión, o la minimizó.

Pero, de acuerdo a fuentes calificadas, que el hoy ministro y Boudou volvieron a hablarse. Al menos una vez. Y que después se vieron en otro evento pero no se saludaron.

Boudou, sin embargo, se encargó de alimentar que era el nuevo consejero de Massa en la renegociación con el Fondo, y lo contó en diferentes entrevistas televisivas, entre ellas en una nota reciente en C5N.

Desde el inicio de ese reportaje, Boudou aceptó de modo implícito que asesoraba al Gobierno en el tema de la deuda. Aunque aclaró que no formaba parte “del equipo económico de Massa”.

Pero hubo un instante cuya anatomía vale la pena reconstruir. Boudou contaba sus planes o ideas para renegociar el pacto con el Fondo, y contó que para él hubiese sido más cómodo quedarse en su casa diciendo “qué desastre lo que estamos haciendo, y ahora…”, intentado demostrar su nueva influencia.

Casi de inmediato tomó la palabra la panelista Cynthia García, quien se autoexaltó por haber sido ella quién hizo la entrevista con Moreau en la que se difundió el nuevo rol de Boudou como consejero económico. Aunque la realidad fue que Moreau dijo que el hombre de la polémica estaba “trabajando” con la Economía.

La anécdota generó la inmediata reacción de otra panelista, Julia Mengolini, quien pegó un pequeño grito: “¡Un poco botón igual eh! Te botonearon”, intentando ayudar al ex ministro. En rigor, reveló que aquel había dicho algo que era mejor callar.

Boudou se mostró como un argumentador de lo positivo que era para UP la precandidatura de Massa, más allá de alguna resistencia de la militancia más ultra.