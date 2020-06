Caso Anonymous: ¿quién fue Jeffrey Epstein y qué relación tenía con Trump?

La organización de hackers también saboteó el sitio web de la policía de Minesota, acusada por la muerte del afroamericano George Floyd. Sobre Epstein, aseguró que el presidente norteamericano quiso ocultarsu supuesta implicancia en la red de trata del «depredadorsexual». El asesinato de George Floyd desató enormes disturbios en los Estados Unidos, pero lo más resonante fue la vuelta de Anonymous.

El grupo de hacktivistas, avisó: “El oficial Chauvin debería enfrentar cargos de homicidio. Desafortunadamente, no confiamos en su organización corrupta para llevar a cabo justicia, entonces expondremos sus crímenes a todo el mundo”.

Seguido de eso, se difundieron archivos que vincularían al presidente estadounidense con una red de tráfico de menores de Jeffrey Epstein.

You had Jeffrey Epstein killed to cover up your history of child trafficking and rape. We've have the recipts here: https://t.co/zYnSn3kCNe



https://t.co/rfqlmd4Mm4