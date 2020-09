Científicos hallaron un anticuerpo que «neutraliza» el coronavirus

Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh hallaron una molécula biológica más pequeña que «neutraliza completa y específicamente» el virus SARS-CoV-2, que causa la covid-19. Este componente de anticuerpo, que es 10 veces más pequeño que un anticuerpo de tamaño completo, se ha utilizado para elaborar un fármaco, conocido como Ab8, para su potencial uso terapeútico y preventivo contra el coronavirus.

El estudio, publicado este lunes en la revista Cell, asegura que Ab8 es muy eficaz para prevenir y tratar la infección por coronavirus en ratones y hámsteres. Su pequeño tamaño no sólo aumenta su potencial de difusión en los tejidos para neutralizar mejor el virus, sino que también permite administrar el fármaco por vías alternativas, incluida la inhalación. Es importante destacar que no se une a las células humanas, una buena señal de que no tendrá efectos secundarios negativos en las personas.

Ab8 fue evaluado junto con científicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (UNC) y la Rama Médica de la Universidad de Texas (UTMB) en Galveston, así como de la Universidad Británica de Columbia y la Universidad de Saskatchewan. «Ab8 no sólo tiene potencial como terapia para el covid-19, sino que también podría usarse para evitar que las personas contraigan infecciones por coronavirus», explicó uno de los científicos del estudio, John Mellors, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de Pitt y UPMC.

