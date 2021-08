Coronavirus: ya son cinco casos de la variante Delta sin nexo epidemiológico y están bajo estudio cinco más

Hasta el momento se detectaron 130 casos de la variante india en el país Pese a la mejora epidemiológica que atraviesa el país, una nueva alarma alertó al Gobierno: cinco personas dieron positivo de coronavirus con la variante Delta sin que se les haya podido encontrar un nexo epidemiológico por lo que la circulación comunitaria de la cepa oriunda de la India se va materializando pese a los intentos de Casa Rosada de evitarlo.

La información fue reportada en un informe del proyecto País, dependiente del Ministerio de Ciencia de la Nación:

“Hasta el viernes 13 de agosto, en Argentina han sido identificados 130 casos de variante delta de SARS-CoV-2 confirmados por laboratorio, de los cuales 125 corresponden a casos importados o relacionados con la importación (100 a viajeros internacionales y 25 a personas relacionadas con dichos viajeros -contactos estrechos o contactos de sus contactos); y cinco casos no relacionados a la importación (residentes en la Ciudad de Buenos Aires)”, indicó el documento que subió hoy a su web la cartera que conduce Carla Vizzotti. Según este informe técnico sobre la vigilancia de las nuevas variantes, de estos cinco casos “cuatro de ellos no tienen relación entre sí, no presentan antecedentes de viaje ni se ha podido establecer un nexo con un viajero internacional y uno corresponde a un caso asociado con uno de ellos y que fue identificado como producto de la investigación epidemiológica”.

Consultadas por este La Nación, las autoridades porteñas detallaron que “en la actualidad hay cinco casos probables en investigación. Se realiza la investigación de todos los casos probables, sin esperar la confirmación, y mediante llamados telefónicos se refuerza la importancia del aislamiento y evalúa a los contactos en riesgo”.

La noticia de los nuevos contagios con la Delta en la Ciudad se conoce en un momento crucial de la campaña de vacunación. Los expertos aseguran que para enfrentar la tercera ola se necesita tener aplicadas las dos dosis de la vacuna contra el Covid. Por eso, el Ministerio de Salud de la Nación busca completar la mayor cantidad de esquemas posible en agosto.