Máximo Kirchner, ¿enojado con una interrupción de CFK a Alberto en pleno acto?

Las cámaras que televisaban el plenario realizado por el Frente de Todos en La Plata, captaron un particular y notorio gesto que tuvo el diputado nacional en el momento exacto en que su madre frenaba el discurso del Presidente. El acto público que encabezódurante la jornada del miércoles en el Estadio Único de La Plata, tuvo sus perlitas habituales. En el plenario que llevó a cabo el Frente de Todos, no sólo fue noticia la interrupción deal Presidente mientras entablaba su discurso sino también la particular reacción deen ese preciso momento que

El actual mandatario se refería a las desigualdades que existen en Argentina cuando la vicepresidenta decidió lanzar una acotación y las cámaras que televisaban el acto captaron el inmediato gesto que el diputado nacional realizó con sus manos, en lo que pareció ser una clara señal de fastidio: “Solamente en los gobiernos donde gobiernan las grandes mayorías es que las minorías adquieren derechos, porque si gobiernan las minorías, solo se reconocen a sí mismas”, sostuvo la ex Presidenta.

“Es exactamente como dice Cristina”, agregó el mandatario, respuesta que le valió una gran repercusión en las redes; en su mayoría, críticas en su contra.

Previamente, la ex mandataria había pedido respaldo en las urnas: “La vida que queremos requiere de muchos períodos”. Además planteó que “el bienestar se construye con decisiones políticas que no siempre son simpáticas, casi siempre son antipáticas para los grandes y poderosos de adentro y de afuera”.

Consideró que en el Congreso y en la función pública debe haber “hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar las más grandes presiones y ataques que sufren cada uno de los que queremos que la vida de la gente sea mejor”.

A su vez, les pidió a los militantes y precandidatos que no vayan “con dudas” a la campaña”: “La pandemia fue un gran obstáculo para poder hacer las cosas a la velocidad que queríamos hacerla. Pero no se olviden todo lo que hicimos. Fue inmenso la cantidad de medida y acciones que tomamos”.

Por otro lado, en una fuerte defensa de la gestión sanitaria, dijo: “La economía se frenó como se frenó en el mundo. Alguien me recomendaba ‘dejá que todos se contagien pero no cierren la economía’. Así valoran la vida. Nosotros la valoramos de otro modo. Como ya dije: la economía se recupera, las vidas que se pierden no”.