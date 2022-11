DePaul eligió unos botines muy especiales dedicados a TiniStoessel: la imagen que se hizo viral

Tras el triunfo de la Selección argentina ante Emiratos Árabes Unidos, en el último amistoso antes del debut en el Mundial Qatar 2022, se conoció una foto de Rodrigo De Paul donde se puede ver un detalle muy especial en los botines del mediocampista.

De Paul, de buen rendimiento en la victoria de este miércoles, mostró de cerca los botines que utiliza. Y lo que más llamó la atención es que en uno de los costados tiene estampada una TTT con la bandera de Argentina, en referencia a la Triple T, apodo de su pareja, Tini Stoessel.

La imagen se viralizó apenas terminó el encuentro amistoso en Abu Dabi. Sobre todo porque por estas horas circulan versiones de que la relación de la pareja no estaría pasando por el mejor momento, algo que, de alguna manera, queda en segundo plano con los botines de De Paul.

Los botines de Rodrigo De Paul, con la Triple T (Foto: Rodrigo De Paul).

Argentina aplastó 5-0 a Emiratos Árabes en su último amistoso antes del Mundial

La Selección argentina se impuso este miércoles por 5-0 ante Emiratos Árabes Unidos en el último amistoso antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022. El resumen del triunfo de la Selección argentina (Foto: AP).

Lionel Messi jugó los 90 minutos y convirtió uno de los goles. Los restantes fueron de Julián Álvarez, Ángel Di María (2) y Joaquín Correa.

El mensaje de Scaloni que enciende las alarmas a 6 días del debut: “Está la posibilidad de cambiar la lista”

La Selección argentina goleó 5-0 a Emiratos Árabes Unidos en su último partido amistoso antes del Mundial Qatar 2022. La Albiceleste mostró un alto nivel en la prueba de este miércoles y llega bien perfilada para el debut ante Arabia Saudita, que se disputará el martes.

Tras el 5-0, que tuvo goles de Julián Álvarez, Ángel Di María (en dos oportunidades), Lionel Messi y Joaquín Correa, una frase postpartido del entrenador Lionel Scaloni encendió las alarmas. El mensaje de Scaloni que enciende las alarmas a 6 días del debut: “Está la posibilidad de cambiar la lista” (Foto: AP).

“Tenemos algunos problemitas. Todavía tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero, no puedo decirte el cien por ciento. Tenemos tiempo. Por suerte, o mala suerte, podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad”, reconoció el entrenador en una entrevista con TyC Sports.

“Uno cuando sale a jugar siempre quiere dar el máximo, no les podés decir que no metan la pierna. Algunos no jugaron por precaución porque tenían una molestia, el resto ha jugado y el que está bien ha jugado los minutos que pudo. Ellos son bastante grandecitos para ver si están en condiciones de seguir o no”, afirmó.

