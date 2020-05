Día Mundial sin Tabaco: los riesgos de los fumadores en la pandemia por el coronavirus

Un informe de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria augura un peor pronóstico para los fumadores y vapeadores. El Día mundial sin Tabaco se celebra este 2020 en un contexto particular en el que se registran. En este marco, dejar de fumar puede dejar de ser una utopía y se podría sostener en base a los riesgos que corren los vapeadores y fumadores.

Un documento emitido por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y que cuenta con el respaldo de de otras asociaciones y sociedades científicas de Latinoamérica, afirma que los fumadores y vapeadores se encuentran susceptibles a infectarse también con coronavirus y de padecer la enfermedad con mayor severidad. Incluso, el hecho de llevar los dedos a la boca en el acto de fumar aumenta la probabilidad de contagio.

Además, un informe titulado “Fumadores y vapeadores, más expuestos al Covid-19” de la AAMR sostiene que el uso cigarrillos electrónicos o vapeadores exponen a los usuarios a partículas y a tóxicos que generan alteraciones en los mecanismos de defensa respiratoria similares a las producidas por el tabaco combustible. Los mismos efectos se ven potenciados por productos de tabaco calentado y la exposición pasiva al humo.

China realizó un reporte en 2019, “Características clínicas de la enfermedad por coronavirus”, que arrojó como resultado que sobre un total de 1099 pacientes con Covid-19 en el que se evaluaron la severidad de los síntomas, la condición de ser fumador se asoció con síntomas severos y mostró resultados estadísticamente significativos (16.9% en los que fumaban vs 11,8% en los que no fumaban) y con peor desenlace (25,8% vs 11,8%).