El 37% de las personas consultadas por una encuesta advierte que el Olivos Gate influirá en su voto

El sondeo fue realizado por la consultora D´Alessio IROL y Berensztein, que se abocó exclusivamente a cubrir el impacto en la opinión pública del escándalo protagonizado por Alberto Fernández y Fabiola Yañez durante julio del 2020. La violación de la cuarentena estricta por parte deel 14 de julio de 2020, con motivo de celebrar el cumpleaños de la Primera Dama mientras regía el ASPO, no sólo abrió una investigación judicial que tiene imputada a la esposa del Presidente sino que repercutió en su imagen política, generando un contratiempo para el oficialismo de cara a las próximas elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 12 de septiembre.

Los primeros impactos comenzaron a vislumbrarse a través de diversos sondeos. Entre ellos, una medición realizada por la consultora D´Alessio IROL y Berensztein reveló que el 37% de los encuestados cree que el Olivos Gate influirá a la hora de dejar su voto en las urnas.

Para la encuesta, se solicitó la opinión de 800 personas de todo el país, que acordaron de forma unánime estar al tanto del escándalo desatado en la Quinta Presidencial.

En ese sentido, el 37% de los consultados cree que sí influirá en su voto, un 31 % dijo que “seguramente” influirá, y un 6 % adicional que “probablemente”. Mientras tanto, el 63% opina lo contrario.

De universo de encuestados que votaron al Frente de Todos en 2019, el 24% considera que impactará en su voto en las próximas elecciones y no repetirá su apoyo al oficialismo. De ese 24%, el 79% se manifestó que se inclinará ahora por candidatos de Juntos, un 5% cambiaría su voto a Liberales, en igual proporción optaría por otros partidos, un 5% votaría en blanco o no iría a votar y un 6% prefirió no contestar.

Por último, ante la pregunta de “¿Cuán importante es esto en su vida?”, un 54% de los encuestados consideró que es “algo importante”, de los cuales 18% dijo “algo importante” y un 36 % “muy importante”.