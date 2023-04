El kirchnerismo espera un anuncio electoral de Cristina Kirchner para el 25 de mayo

En el oficialismo plantean que la vicepresidenta podría hacer pública una definición en esa fecha, que marcó el inicio de la primera gestión K en la Casa Rosada

Mientras insisten en el “operativo clamor” por Cristina Kirchner, dirigentes del kirchnerismo comienzan a aceptar la idea de que podría haber una interna y que el 25 de mayo podría ser la fecha en la que la Vicepresidenta defina públicamente su futuro electoral.

El intendente K de Ensenada, Mario Secco, aseguró en una entrevista con Nacional Rock que “está dentro de las posibilidades” que Cristina Kirchner anuncie el 25 de mayo -en el marco de un nuevo aniversario de la asunción al poder de Néstor Kirchner– si, finalmente, volverá a competir por la presidencia o en qué dirigente delegaría esa responsabilidad.

“Nosotros vamos armando distintos escenarios y no cabe duda de que el 25 (de mayo) lo tenemos muy presente y Cristina también. No cabe duda que el kirchnerismo tiene muy en claro lo que es el 25. Es el inicio de un cambio rotundo en la política”, argumentó el jefe comunal.

A su vez, aseguró que “si hay un plan B, lo decide Cristina, pero para nosotros es Cristina (la mejor candidata), no hay otra discusión”.

El kirchnerismo realiza un acto en Avellaneda para pedir la candidatura de Cristina Kirchner (Foto: FdT).

Por su parte, el senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, se acopló a otros dirigentes del kirchnerismo que comenzaron a aceptar y respaldar la idea de que las candidaturas se definan a través de una PASO.

En ese sentido, dijo en una entrevista a la AM 750 que “las PASO son una herramienta” y no descartó la interna dentro del peronismo. “Es un tema que está sobre la mesa. Hay que discutirlo y ver si llegamos con una fórmula única o lo vamos a definir”, explicó.

Alberto Fernández evita hablar sobre su reelección, pero insiste en que el Frente de Todos compita en las PASO

El presidente Alberto Fernández aseguró que se sintió “tironeado” durante su gestión no sólo por la oposición sino también “por los propios”. En una charla transmitida en un canal de YouTube, el mandatario aseguró que hizo lo que creyó “que tenía que hacer”, pese a las presiones internas del Frente de Todos. También insistió en la necesidad de competir en una PASO, incluso con Cristina Kirchner.

“Mi problema no es si Cristina conduce o no, quiero que lo haga por decisión popular y que si yo conduzca si el pueblo lo quiere”, dijo. Y agregó: “Los candidatos deben ser sometidos a unas primarias”.

El presidente, Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta, Cristina Kirchner (Foto: Reuters/Tomas Cuesta)

“Muchas veces me desencontré con gente que quiero porque me pedían hacer cosas que yo no quería. Si hubiera hecho esas cosas, dejo de ser yo. Muchas veces pasó, pero finalmente hice lo que creía que tenía que hacer, pero muchas veces me sentí tironeado”, dijo el Presiente.

Tras reconocer que fue “tironeado por la tropa propia para tomar decisiones que no acordaba, por ejemplo, con la negociación con el FMI”, advirtió que también “la oposición intentó que ‘entregue’ a Cristina” Kirchner. “Jamás lo haría, no lo merece”, aseguró.