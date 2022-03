El kirchnerismo prevé recaudar un piso US$20 mil millones con el impuesto a los bienes no declarados

El senador Oscar Parrilli defendió el proyecto y afirmó que pedirán que se levante el secreto fiscal sobre fondos y propiedades en el extranjero. Buscan crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI.

La senadora oficialista Juliana di Tullio confirmó que el kirchnerismo pedirá que se levante el secreto fiscal sobre fondos y propiedades en el exterior para avanzar con el proyecto que busca financiar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con un tributo a estos bienes.

El legislador Oscar Parrilli también defendió el proyecto y detalló que pretenden recaudar un piso de 20 mil millones de dólares.

El proyecto kirchnerista para financiar el pago al FMI

El bloque de senadores del Frente de Todos, ligado a Cristina Kirchner, presentó el lunes un proyecto de ley para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI: un nuevo impuesto que se cobraría a quienes tengan bienes en el exterior.

“Es una ley que nos habilita a tener la información de quienes sacaron (divisas) del país, haciendo la apertura de secretos, qué monto sacaron y a través de qué instrumento”, sostuvo di Tullio en diálogo con Radio Con Vos.

La legisladora señaló que lo que se hace es “levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario” para permitir buscar la primera salida de divisas. El objetivo es, según señaló, conocer los datos del titular o los titulares “que están fugando divisas con fines de evasión o de lavado de dinero”.

Di Tullio detalló además que son dos proyectos que, además de levantar el secreto fiscal, ampliarían los sujetos que pueden hacerlo. “Hoy lo pueden hacer el Banco Central, los municipios y las provincias. Se amplía la posibilidad de que el Banco Central tenga más facultades para levantar el secreto fiscal y se agrega a los fiscales, jueces, la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa y el Jefe de Gabinete de Ministros”, precisó.

La nueva norma facultaría al Poder Ejecutivo y al Legislativo de tener acceso a “dinero fugado”, que según los datos que dio la senadora ascienden a cerca de 69 mil millones de dólares.

“La ley nos habilita a tener la información haciendo una apertura de secretos de quiénes fueron esas personas físicas o jurídicas, qué monto y a través de que instrumento: un banco, la bolsa, acciones, o una propiedad”, especificó.

En ese sentido, Di Tullio también se refirió a la medida para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, que prevé el proyecto.

“Quienes se beneficiaron en históricamente, o que la fugaron, paguen esa deuda y no el pueblo argentino. Esto no afecta al acuerdo existente entre el Gobierno y el FMI y cuenta con la colaboración y el visto bueno del Presidente de la República”, afirmó la legisladora nacional.

Oscar Parrilli: “Es un impuesto a la evasión”

También en línea con defender el proyecto, el Senador nacional Oscar Parrilli aseguró que se pretenden recaudar un piso de 20.000 millones de dólares.

“Esto no es un impuesto a la riqueza, esto es un impuesto a los evasores”, expresó en diálogo con AM 530. “Tampoco se trata de un impuesto porque no es permanente, es por única vez. Prevemos que haya un plazo primero de 6 meses y después un año para aquellos que han evadido y se allanen pagando el 20% de lo que han fugado y el 35% después de los 6 meses”, detalló.

“No es un blanqueo, es para pagarle al Fondo”, insistió Parrilli. “(Mauricio) Macri, con el blanqueo, recaudó 10 mil millones”, recordó al hacer referencia a la medida del expresidente en 2017.

Noticia que está siendo actualizada.