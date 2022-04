Elisa Carrió: “Me dio mucha vergüenza la foto de Macri con Trump”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó la foto que se sacó Mauricio Macri con Donald Trump. Hace unas semanas, el ex presidente argentino mantuvo un almuerzo con el ex jefe de Estado norteamericano en Palm Beach.

‘Lilita’ Carrió expresó sobre Mauricio Macri: “Me dio mucha vergüenza la foto con Trump, me dio vergüenza propia y ajena. Trump es un hombre que asaltó el Capitolio, y si vos no sos jefe de Estado no tenés necesidad de sacártela. La pelea de fondo, y de valores, hoy, se está dando entre democracia y dictadura. Y en esa pelea, yo voy a estar siempre por la democracia. A los fascismos los detesto y el ataque a instituciones democráticas a mí me parece un crimen moral”.

En diálogo con Clarín, la ex diputada nacional agregó en relación al ex presidente: “Está siendo reconocido, según dicen las encuestas. También lo han castigado mucho, demasiado. Siempre le dije ‘vas a ser Marcelo T. de Alvear’. No sé si le alcanza con eso. Pero fue nuestro gobierno y, aunque no tuve un cargo específico, asumo nuestra responsabilidad“.

La líder de la Coalición Cívica afirmó que la foto de Macri y Trump es comparable a la de Alberto Fernández con el presidente de Rusia. “Putin es un dictador, un psicópata. Yo estudié mucho porque me parecía que se venía un psicópata y quería saber cómo era posible que la gente no lo viera venir. Pero los psicópatas van llegando. La Argentina ha sido fascista, cuando hablo con gente de 90 o 100 años y les pregunto qué se elegía en los años de Churchill o Hitler, uno se da cuenta que en ese momento la mitad o la mayoría se inclinaba por Hitler”. Temas relacionados:Elisa CarrióMauricio Macri