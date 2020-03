12 días – 12 películas | Qué ver según cómo te pega la cuarentena

Te recomendamos 12 películas que podés encontrar en la N roja para que veas una por día y se te haga más llevadera la cuarentena, dependiendo para qué te pinte el día.

#QuedateEnCasa

Día 1: ¿Te despertarse esperanzado, positivo, creativo?

Probablemente este clásico dirigido por Tim Burton sea una de las mejores películas subidas actualmente a la plataforma en Argentina. En uno de sus films menos oscuros, el director elige a Ewan McGregor para encarnar una aventura llena de tramas increíbles y momentos inolvidables.

¡Arriba ese ánimo!

Otras opciones: ¿Quién quiere ser millonario? (Slumdog Millonaire), Mamma Mia (Mamma Mia), Animales Fantásticos y dónde encontrarlos (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Día 2: ¿Estás para ver algo tranca, desde la cama?

Hayao Miyazaki, de Estudio Ghibli, es el creador de este animé de 1988 que está más vigente que nunca tanto por su calidad visual como por su narrativa. Apto para absolutamente todas las edades y de escuetos 86 minutos, Mi Vecino Totoro nos va a permitir remolonear con una sonrisa, frescura y buena onda para empezar el día.

Ideal para acompañar con un cafecito con leche en la mesa de luz.

Otras opciones: Perdí mi cuerpo (J´ai perdu mon corps), El Viaje de Chihiro, El Castillo en el Cielo, Klaus.

Día 3: Pintó noche de terror

Y bueno. Como si lo que está pasando afuera no te asustara lo suficiente, tenés ganas de no pegar un ojo toda la noche. No te culpamos, nosotros también lo hacemos. En ese caso, andá por

Este demencial film es el primero como director de Jordan Peele, un crack del terror, y te aseguro que te va a hacer saltar del sillón ese que estás gastando esta cuarentena varias veces. Una narrativa cruda, con un mensaje profundo de crítica a la sociedad amaricana y la discriminación. Aterradora.

¡Suerte durmiendo hoy!

Otras opciones: Dragón Rojo (Red Dragon), El huésped (The Host), El Conjuro (The Conjuring).

Día 4: Para ver en pareja

Bueno, tenés la suerte de no estar pasando la cuarentena solo.

La puesta en escena y la química entre Emma Stone y Ryan Gosling es evidente y la verdad es que la película te atrapa. Entre la música, la dirección de arte y una historia bien lograda, La La Land te puede salvar un ratito de La La Cuarentena.

¡Los queremos ver bien abrazaditos!

Otras opciones: Carol (Carol), Flashdance (Flashdance), Cómo saber si es amor (How Do You Know?)

Día 5: Para ver solo

Ya sea porque te tocó pasar estos días de aislamiento solo o porque querés tener un rato sin que nadie te moleste, te recomendamos que maratonees y aproveches a ver esas sagas y trilogías que hasta ahora te venías guardando.

Pasá de Harry Potter (Harry Potter), al Señor de los Anillos (Lord of the Rings), a Los Juegos del Hambre (Hunger Games) y, sobre todo, si te copa, todas las pelis de superhéores que puedas, que en Netflix hay un montón.

Día 6: ¿Qué hay para ver con los chicos?

Nos imaginamos que, en ese caso, ya le habrán dado a play a cualquier cosa animada dando vueltas (y más de una vez).

La plataforma tiene pelis como Parque Jurásico (Jurassic Park), Volver al Futuro (Back to the Future) y Schrek (Schrek) o el Hombre Araña (Spiderman) que bien van a poder complementar esa cantidad horrorosa de dibujitos animados que se están stremeando en estos días.

¡Dales una chance y sumate a verlos de nuevo con ellos!

Otras opciones: Turbo (Turbo), Ralph el Demoledor (Wreck-It Ralph), Bob Esponja: un héroe en el agua (SpongeBob SquarePants), Buscando a Dory (Finding Dory), Toy Story (Toy Story), Up (Up).

Día 7: Estoy bajón y quiero alimentar ese bajón

La película que le valió el Oscar a Casey Affleck (sí, el hermano de Ben), es una oda al llanto y al sufrimiento, pero es una joya. Es un film desgarrador y lleno de metáforas que transcurre en un pueblito llamando Manchester by the Sea en Estados Unidos, que después de esta peli no vas a querer visitar nunca.

Otras opciones: La teoría del todo (The Theory of Everything), Siete Almas (Seven Pounds), Historia de un Matrimonio (A Marriage Story), Happy as Lazzaro (Happy as Lazzaro).

Día 8: Tengo ganas de viajar

Amy Adams le da un twist a la manera en la que veníamos experimentando las películas con extraterrestres. Su manera de comunicarse con ellos nos hace replantearnos cosas de nuestro día a día, aunque parezca absurdo.

¡Vamos que los extraterrestres es lo único que nos falta en este 2020!

Otras opciones: Encuentros Cercanos del Tercer Tipo (Close Encounters of the Third Kind), Gravedad (Gravity), Mowgli (Mowgli), El Renacido (The Revenant).

Día 9: Quiero aprender algo nuevo

Si ya probaste hacer cursos de lo que sea por internet y no te termina de convencer, quizás viendo algun documental al menos sentís que estás aprendiendo cosas nuevas.

Hay mucha variedad de estos en la N roja y probablemente sea su mayor fuerte. Nosotros vamos a recomendarte Fangio, porque probablemente sea uno de los ídolos deportivos argentinos que menos conozcan las nuevas generaciones. El documental hace honor a este enorme personaje y nos traslada a lo gigante que fue su figura como campeón mundial de Fórmula 1.

Otras opciones: Jim y Andy (Jim & Andy), Virunga (Virunga), ¿Qué pasó con Miss Simone? (What Happened to Miss Simone?)

Día 10: Necesitás descargar tensiones

Debe ser una de las pocas películas donde Adam Sandler se luce por un papel dramático. Recién salida del horno, es una peli muy vertiginosa y sobre todo, con muchas puteadas, para que por lo menos las tensiones se escapen por algún lado.

(Es posta que Adam Sandler está bastante bien)

Otras opciones: Caracortada (Scarface), Tiempos Violentos (Pulp Fiction), El Irlandés (The Irishman), Burning (Burning).

Día 11: Estoy para algo distinto

Es una película coproducida entre Corea y EEUU con la dirección de Bong Joon-ho, famoso últimamente por haber dirigido la ganadora del Oscar Parasite. El elenco es variado e incluye actores asiáticos como Ahn Seo-hyun y también celebridades como Tilda Swindon y Jake Gyllenhaal.

Otras opciones: La Balada de Buster Scruggs (The Ballad of Buster Scruggs), El Niño que Domó el Viento (The Boy Who Harnessed the Wind), el Sol que Abrasa (Sun), Puedo escuchar el mar, El Bar.

Día 12: Quiero una buena comedia

Te recomendamos esto porque es más probable que hayas visto otras películas de comedias y porque lo que hace Ricky con su acidez e ironía son dignos de dedicarle un par de minutos. Una pintura sobre el comportamiento humano que solo él puede lograr. ¡Dale una chance!

Otras opciones: Monty Python y el Santo Grial (Monty Python & The Holy Grail), La Estafa de los Logan (Logan Lucky), Ciegos Sordos y Locos (See No Evil, Hear No Evil).

Contanos si tenés más recomendaciones y por qué y, por favor, ¡#QuedateEnCasa!