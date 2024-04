EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 15, 1-8

Durante la Última Cena, Jesús dijo a sus discípulos:

«Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto; al que da fruto, lo poda para que de más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que Yo les anuncié. Permanezcan en mí, como Yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí.

Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y Yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca; después se recoge, se arroja al fuego y arde.

Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán.

La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 15, 1-8:

💫Yo soy la vid

1) Poda:

Hay cosas que tarde o temprano en la vida tenemos que cortar. Hay que hacer un corte con las cosas o personas que te estacan y no te dejan crecer. Hay relaciones que en vez de sacar algo mejor de vos, te achanchan o simplemente te humillan. Hay personas o cosas que no querés soltar o cortar por miedo al qué dirán o simplemente por temer los efectos que puedan suceder luego de hacer un corte. Pensá hoy, a qué cosas ya les tenés que dar un corte para volver a producir algo nuevo de vos y en vos.

2) Permanezcan:

También hay una búsqueda de lo eterno y de lo vivo. Pero es necesario que busques permanecer en las cosas que te dan base y certeza. Es saber que tenés que hacer un corte a algo o a alguien para crecer. Entonces busca permanecer en personas y cosas que te hacen bien y te ayudan a descubrirte en esta realidad de tu vida.

3) Dar fruto:

Es permanecer en personas y cosas que no tan solo te hacen bien, sino que te ayudan a hacer el bien. Cuán importante es que te plantees qué estás haciendo por los demás. ¿Qué aporte estás dejando en la vida de otros?, no podés irte de esta vida sin haber hecho un bien a los demás. Algo bueno está por venir.