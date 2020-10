🌷EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lucas (12,54-59):

En aquel tiempo, decía Jesús a la gente: «Cuando veis subir una nube por el poniente, decís en seguida: «Chaparrón tenemos», y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: «Va a hacer bochorno», y lo hace. Hipócritas: si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él, mientras vais de camino; no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo.»

Palabra del Señor

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Lc. 12, 54-59:

🍃🌷Los puntos para discernir.

1) Paz interior:

Es aquella paz que solo puede darte Dios, por la que sentís esa fuerza que viene de Él y te calma. Esto no implica que no recibirás golpes, pero tendrás la fortaleza de superarlos. Recuerda que la victoria no es el éxito ni el éxito es la victoria, sino más bien victoria es cuando uno cae y se vuelve a levantar, cuando tiene la capacidad de reacomodar su vida ante el fracaso. Eso te da paz interior y, teniendo paz interior, lo logras.

2) Los signos:

Es un segundo elemento para comprender que Dios te propone algo. Ser astuto y atento para poder ver signos cuando habla Dios y cuando te propone algo distinto para tu vida. Porque tu vida es un milagro y vos sos el único quien la administra. No dejes de mirar con atención lo que te pasa en el día y antes de terminar el día pensá qué es lo que te llama la atención del día.

3) Plenitud:

El último punto del discernir es que comprendes que la decisión te lleva a sentirte pleno y ese bien que vos obtenés genera un bien a los que te rodean, y no a cuesta de quienes te rodean. Esa es la diferencia. Quien es pleno lo logra por sí y en sí, pero nunca a cuesta de otros.

Hoy discerní qué es lo mejor para tu vida. Si te equivocas, te sirve de experiencia y así creces en humildad. Pero si acertás, logras crecer en tu felicidad. Siempre decidir te lleva a ganar.