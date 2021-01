EVANGELIO DEL DÍA💫🍃

Evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Marcos (3,7-12):

EN aquel tiempo, Jesús se retirá con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea.

Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón.

Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío.

Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo.

Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban:

«Tú eres el Hijo de Dios».

Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer.

Palabra del Señor

Mc. 3, 7-12: Buscar a Dios

1) Se retiró: qué importante que vos tomes tu tiempo de distanciarte de esa realidad constante que te toca. El trabajo de ser un poco más contemplativo, aprender a contemplar tu vida y la creación. Aunque sea sentarte un ratito y escuchar a los pájaros, el sentarte y mirar el cielo por un rato… ponerte a la orilla de tu vida y poder ver lo que venís haciendo y también ver lo que venís haciendo mal y lo que venís haciendo bien. Si estás en tiempo de vacaciones sería bueno que contemples un poco todo lo que tienes, cuántas cosas han pasado por tu vida y aún no te detuviste a mirarlas…

2) La gente: cuántos hoy están necesitados de Jesús y cómo lo buscan. Hay personas que necesitan de Jesús, pero hoy somos vos y yo que debemos llevarlos a Jesús. La necesidad de Dios en nuestra gente está. También está la desilusión y la falta de credibilidad a nuestra iglesia. Hoy comúnmente se dice «Dios sí, Iglesia no». Tenemos que reconocer que nuestra falta de testimonio golpeó mucho a mucha gente. Para qué decirte el tema de la pedofilia (y eso que somos la única institución que dimos la cara y presentamos soluciones, como la tolerancia “0”) todo esto ha golpeado mucho a los que queremos mostrar a Jesús. Pero hoy, siguen buscando a Jesús. Respiremos hondo y laburemos…

3) Curar: es tarea tuya y mía curar, aliviar. Somos hombres y mujeres de Dios. Y no es necesario que seas cura o monja para que trabajes en su reino. Vos tenés algo divino y lo tenés que profundizar. No dejes que nadie opaque eso hermoso de Dios que tenés. Vos tenés vida y tenés un objetivo: ser feliz. No dejes de llevar a Dios con vos en tus días, que Dios en tus días va con vos.