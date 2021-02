EVANGELIO DEL DÍA💙🌿

Marcos (8,11-13):

En aquel tiempo, se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús; para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo.

Jesús dio un profundo suspiro y dijo:

«Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación».

Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla.

Palabra del Señor

🌿💙MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💙

Mc. 8, 11-13:

🌿💙Tu vida ya es un signo.

1) Discutir:

Es mirar por dónde vas llevando la discusión y si vale la pena discutir. Discutir significa iluminar una situación y aclarar para llegar a la verdad. Para discutir se necesita de un elemento fundamental: «querer llegar a la verdad». Ahora bien… vos, cuando discutís, ¿estás abierto a la verdad? ¿O es ver quién es más fuerte para imponer su postura? Creo que por ahí pasa la cuestión, ya que los filósofos discutían todos los días para llegar a verdades. Pero capaz que hoy te toca discutir con alguien que no le interesa tu postura y escucharte. Entonces no pierdas el tiempo con alguien que no esté abierto a la verdad. Muchas veces me plantean qué elementos pueden tomar para discutir a alguien y siempre mi pregunta es: ¿Es para sacar conclusiones o para pelear?

2) Signos:

Tu misma vida es un signo y creo que tenés que darte cuenta que nos quejamos con Dios porque no está. Pero verdaderamente sí está, solo que tenemos que aprender a darnos cuenta en dónde está. Es estar despiertos a los que nos sucede en el día a día y saber que ahí hay algo de Dios en todo lo que te toca. No dejes pasar este día sin preguntarte qué signo de Dios viste hoy.

3) Embarcarse:

Es necesario seguir nuestro rumbo y no girar nuestras vidas en peleas o discusiones que no llevan a ningún puerto. Recordá que la vida es corta, y es fundamental luchar y continuar un objetivo concreto. Vos, ¿cuál es tu proyecto para este año? ¿Por lo menos tenés en mente 5? Bueno, a pensar, si no no nos embarcamos.