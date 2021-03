EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan (10,31-42):

En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús.

Elles replicó:

«Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre: ¿por cuál de ellas me apedreáis?».

Los judíos le contestaron:

«No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia: porque tú, siendo un hombre, te haces Dios».

Jesús les replicó:

«¿No está escrito en vuestra ley: “Yo os digo: sois dioses”? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros: “¡Blasfemas!” Porque he dicho: “Soy Hijo de Dios”? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre».

Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí.

Muchos acudieron a él y decían:

«Juan no hizo ningún signo; pero todo lo que Juan dijo de este era verdad».

Y muchos creyeron en él allí.

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Jn 10,31-42:

🌾Muchos creyeron en Él.

1) Apedrear:

En este caminar de nuestras vidas podemos pasar situaciones en las que sentimos que nos apedrean, que nos golpean duro con palabras o actitudes. Cuando te ignoran o te hacen sentir sapo de otro pozo. Son piedras duras y que te hacen doler. Unido a esto a que también tenemos personas que por el solo hecho de pensar diferente, ya nos quieren apedrear. Pero también hay momentos en que vos también quieres apedrear y no te abrís al diálogo o a la confrontación.

2) Mi Padre:

Jesús nos sigue mostrando la filiación divina, el saber que somos hijos; pero si nos dejamos llevar por el pecado somos esclavos. Vos sos de Dios y es tanto su amor que te hace hijo, es decir, libre. Nunca olvides que «quien te ama, te da libertad; quien te quiere tener, te esclaviza».

3) Creen:

Creen por los signos que muestra Jesús. La gente creerá en vos por tus actitudes y manera de actuar. El obrar sigue al ser. Veré tus actitudes y te diré quién eres.