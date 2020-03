*EVANGELIO DEL DÍA*

Lectura del santo evangelio según san Juan (5,17-30):



EN aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos:«Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo».Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo: porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios.Jesús tomó la palabra y les dijo:«En verdad, en verdad os digo: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace este, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro.Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere.Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió.En verdad, en verdad os digo: quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida.En verdad, en verdad os digo: llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán.Porque, igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre.No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz: los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida; los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio.Yo no puedo hacer nada por mí mismo; según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió».



Palabra del Señor[

: Lc. 1, 26-38:

María servidora.

1)Una mujer comprometida: María ya tenía todo marcado y, de un día para el otro, se le cambió todo, todo. Algo como lo que te pasa a vos y a mí hoy. Nos damos cuenta que no somos dueños de nada, que con un abrir y cerrar de ojos todo lo planificado se nos puede caer. Teníamos agenda llena y organizada en nuestra vida y el Sr. Coronavirus nos descompaginó todo de una sola vez. Pero, de todo esto, debemos sacar un aprendizaje. Nosotros no somos dueños del tiempo y, ni siquiera, de nuestras vida.



2) Alégrate: hoy se te invita a vivir la alegría que es el optimismo. Ese ponerle actitud al vivir. Ser persona con entusiasmo para vivir. No dejes que esos mensajes de Whatsapp saturen la memoria de tu teléfono y la de tu cabeza. ¡Basta de escuchaaaaar! Basta de tanta información. Hoy volvé a la alegría y a la confianza. Pero no la confianza en los chinos o norteamericanos, la confianza en vos. Es desde esa confianza en vos donde sale la verdadera alegria.



3) Se cumpla: María sabe poner su esperanza en Dios. No entiende, pero confía y se abandona a las manos de Dios. No sabemos cómo se armó todo esto, pero sí sabemos que Dios sigue obrando en todo esto y que algo distinto aparecerá despues, luego de esta situación. Hay un antes y un después, algo bueno está por venir.