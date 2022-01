EVANGELIO DEL DÍA 💫

Marcos 3, 20-21

En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente, que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco.

Palabra del Señor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Marcos 3, 20-21

💫Volver a casa

1) Regresó:

Siempre es importante volver a tu origen, a lo propiamente tuyo. No podés ser un nómada de tu vida, en donde podés llegar a confundir tu misión con escape a la realidad. Es asumir a tu vida y a tu familia, a tu gente y a tu historia. Creo que es por aquí por donde pasa el todo de tu vida. Date tiempo para volver con tu mente de donde venís, quién sos, tus viejos, tus hermanos, tu infancia, te aseguro que allí hay muchas respuestas a preguntas que te haces hoy.

2) No podía comer:

Hay situaciones que nos desestabilizan. Es por ello que tenés que buscar un orden en tu día, como bien se dice «mantén el orden y el orden te mantendrá a ti» porque tenés que tener tiempo para vos. Incluso el poder tener ese tiempo para relajarte. Si no, la gente te consume y tu vida se va.

3) Loco:

Siempre la gente habla, capaz que te duela que quien más hable sea tu familia o cercano, pero es ahí donde tenés que volver a tu eje. No te comas lo que otros dicen de vos, si vos sabes que no sos eso. Aprende siempre que las habladurías estarán. El tema es hasta dónde las dejas entrar. ¡Vamos! que hasta el cielo no paramos.