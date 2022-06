EVANGELIO DEL DÍA 💫

Mateo 6, 19-23

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón.

La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz; pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si, pues, la luz que hay en ti está oscura, ¡cuánta será la oscuridad!».

Palabra del Senor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Mateo 6, 19-23

💫Cómprate la eternidad.

1) No acumulen:

Hoy Jesús te vuelve a decir que tus preocupaciones no deben girar siempre en lo material. Por tu cabeza siempre pasa el límite de la tarjeta, el pago de la factura, si saco o no saco el préstamo, etc. En fin, cuando en la cabeza solo hay números y compraventa, es allí donde te mareas y tu vida es solamente trabajar para pagar, y no para disfrutar.

2) Tu corazón:

Qué linda pregunta que hace Jesús, ¿dónde está tu corazón? Hoy, ¿dónde está puesto tu corazón y qué es lo que satisface tu corazón? Capaz que hoy tengas que tomarte tu tiempo y escuchar un rato tu corazón.

3) Tu ojo:

¿Está sano? Aquí es la clave. ¿Estás mirando bien la vida? Es la clave de la lucha de tu vida. Si tenés en claro qué es lo que querés y lo ves claro, entonces mete quinta. Baja un cambio, hacé silencio y escúchate. Hasta el cielo no paramos.