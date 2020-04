EVANGELIO DEL DÍA🌿

haced resonar sus alabanzas,

porque él nos ha devuelto la vida

y no dejó que tropezaran nuestros pies. R/.

Los que teméis a Dios, venid a escuchar,

os contaré lo que ha hecho conmigo:

a él gritó mi boca

y lo ensalzó mi lengua. R/.

Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica

ni me retiró su favor. R/.

Evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Juan (6,44-51):

EN aquel tiempo, dijo Jesús al gentío:

«Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, Y yo lo resucitaré en el último día.

Está escrito en los profetas: “Serán todos discípulos de Dios”. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí.

No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios: ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo: el que cree tiene vida eterna.

Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron; este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera.

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre.

Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo».

Palabra del Señor

Jn 6, 44-51: El camino a Dios.

1) Si no lo atrae: el cristianismo es una vocación y también implica una convicción. Hoy tenemos una lucha interna, la situación que quedó del cristianismo como tradición o folklore y no una convicción. Eso llevó a que para el bautismo la mayor preocupación sea el salón de fiesta y no el bautismo en sí. Lo mismo que en el casamiento, wow; y así… la comunión y confirmación, la fiesta del cumpleañero opacó al cumpleañero. Hoy tengo que asumir que hay cosas que hemos fallado, porque no supimos transmitir la convicción de un Cristo vivo y que llena esta vida. Hoy debo trabajar en mis convicciones cristianas y en mi formación cristiana, ya que nadie ama lo que no conoce.

2) Vida eterna: la esperanza es la que nos mueve, porque nosotros tenemos una misión en común, lograr que todos vayan al cielo, que los que nos rodean sean felices. No tenemos la misión de condenar ni mucho menos juzgar, somos hombres y mujeres que queremos vivir eternamente en la Vida.

3) La Eucaristía: es eso, es el pan de los ángeles. Cada misa que participo me recuerda que hay un cielo, que hay una eternidad. La Eucaristía es ese encuentro con Jesús. Eucaristía es vida y nos da vida. Eucaristía es vida cristiana.