EVANGELIO DEL DÍA💫

Lucas 6,36-38:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Lucas 6, 36-38:

💫Dijo a sus discípulos.

1) Sean misericordiosos:

El aprender a perdonar es un arte y hasta puede llevarte toda la vida. No es algo que uno lo hace de un día para el otro. Te entiendo cuando me decís que te cuesta perdonar a aquella persona que te hizo sufrir, que te golpeó en la vida. Claro que duele y claro que cuesta. Pero para iniciar un proceso de perdón no tengo que pensar en la persona que me lastimó, sino más bien tengo que pensar en mí y en Dios. La ira y el enojo, como el odio y el rencor, te hacen enfocarte en aquella persona que te fulminó la vida y la confianza. La propuesta que Jesús te hace hoy es que te mires vos, y en relación con Dios. Es pensar en volver a vos y tu esencia, que es lo que te hace crecer y caminar hacia vos y hacia Dios.

2) No juzguen:

El mayor veneno que podemos generar es juzgar, porque al juzgar quitamos oportunidades al otro y a tu propia vida. El convertirte en juez de la vida de otros y de tu vida te termina limitando tu vivir y te hace un vivir cerrado y encerrado en vos. Creo que es uno de los mayores golpes que tenemos en la vida y hasta en la Iglesia. El juzgar a personas ha llevado a que encarcelemos en nuestras mentes a mucha gente que estaba libre en el vivir y su forma de vivir.

3) La medida:

En esta vida fui aprendiendo con el tiempo y con mi experiencia de cura en sí, que uno no puede convertirse en una regla para medir quién entra y quién no. Es duro cuando tu vida pasa por ser un aduanero de la fe y de la vida. Es desgastante tener una vida que te lleva a medir la vida de todos los que te rodean. Te terminas convirtiendo en un policía y detective de todos los que te rodean, sospechas de todos y hasta de vos, pero más triste es que ya tu vida no gira en mirarte vos, sino que se te va la vida viendo la vida de los demás nada más. Algo bueno está por venir.

EXAMEN DE CONCIENCIA ‼️

VI. MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS

🍃🌸NO COMETER ACTOS IMPUROS

¿Me he masturbado?

¿He visto pornografía?

¿He participado en pornografía o en espectáculos exhibicionistas? (actores,

comerciantes).

¿He fornicado? (acto carnal entre hombre y mujer no vinculados en el matrimonio).

¿Me he prostituido?

¿He comerciado con la prostitución?

¿He abusado sexualmente de alguien? (esto es, toda agresión violenta a la

intimidad sexual de la persona, el acto sexual como tal, manoseo o acoso, incluso

cónyuge).

¿He cometido incesto? (relación carnal entre parientes dentro de los grados entre

los cuales no está permitido el matrimonio. Puede ser equiparado a los abusos

sexuales perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su guarda,

por ejemplo los educares a los niños) (1 Cor 5, 4-5; Lv 18, 7-20; Catecismo, 2388-

2389).

¿He sido pederasta? (acceso carnal violento por parte de adultos a niños).

¿He tenido relaciones carnales homosexuales?(Rom 1, 24-27; 1 Cor 6, 10; 1 Tm 1,

10; Gén 19, 1-29).

Si tengo tendencias homosexuales ¿he luchado por no consentirlas? (La Iglesia no rechaza a quien tiene estas tendencias sino a las prácticas homosexuales y lo

invita a vivir la castidad).

🍃🌸Esposos

¿He sido infiel? (Mt 5, 32; 19, 6; Mc 10,11; 1 Cor 6, 9-10; Os 2, 7).

¿Me he separado de mi conyugue? ¿He roto el contrato matrimonial con el

divorcio?(Mc 10, 9) (Catecismo, 2382-2386).

¿He vivido en poligamia? ¿He sido irresponsable con los deberes contraídos con

esa(s) mujer(es) y sus hijos?(Catecismo, 1645).

¿He vivido en “Unión libre”?

¿He evitado la fecundidad en mi matrimonio?

¿He usado o comercializado métodos anticonceptivos? (por ejemplo: condón,

espermicidas, pastillas anticonceptivas, inyecciones, etc.).

¿He usado o comercializado métodos contraceptivos abortivos o alguno que

podrían tener este efecto? (Por ejemplo: la “T”, la “S”, y demás objetos físicos que

se introducen en el útero, o pastilla del día después, etc.).

¿He utilizado el “onanismo” o coito interrumpido? (Gen 38, 9-10).

¿He recurrido a la fecundación artificial? (fecundación in-vitro).

¿Me he esterilizado? (ligadura de trompas, vasectomía).