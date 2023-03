EVANGELIO DEL DIA

💫

Juan 8,31-42:

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él:

«Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos; conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres».

Le replicaron:

«Somos linaje de Abrahán y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: “Seréis libres”?».

Jesús les contestó:

«En verdad, en verdad os digo: todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abrahán; sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre».

Ellos replicaron:

«Nuestro padre es Abrahán».

Jesús les dijo:

«Si fuerais hijos de Abrahán, haríais lo que hizo Abrahán. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios; y eso no lo hizo Abrahán. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre».

Le replicaron:

«Nosotros no somos hijos de prostitución; tenemos un solo padre: Dios».

Jesús les contestó:

«Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios, y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que él me envió».

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Jn. 8, 31-42:

💫La libertad es un don.

1) Discípulos:

Es de la misma palabra que disciplina. Porque es disciplinado en la vida quien sabe escucharse, y es discípulo quien sabe escuchar. Es saber dónde están tus límites y también comprender tus potenciales, porque alguien también te lo confirma. El discípulo hace lo que le dice el maestro y el disciplinado hace lo que le dice su conciencia, que es su maestra. Siempre el discípulo y el disciplinado hacen lo que les convence, que es un bien mayor. La pregunta sería si vos: ¿sabes escuchar y a quién hoy escuchas? ¿Te escuchas?

2) Ser libres:

La libertad es un don, pero también puede llegar a ser una carencia. Porque si no sé elegir puedo caer en la cárcel de mi propio egoísmo. La verdadera libertad implica plenitud en uno, bienestar ante los otros y junto a otros. Pero por sobre todo “paz interior”. La libertad no te lleva a poseer a otros ni atentar la vida de otros, es por ello que Jesús es clave y claro. Quien tiene una presencia en Dios es libre, y es libre quien tiene una presencia en Dios.

3) Ser hijos:

El esclavo, a diferencia del hijo, es quien pierde identidad y es absorbida su persona por uno que pasa a ser su amo. No tiene libertad, pero tampoco identidad. Vos sos hijo de Dios, como hijo de Dios nunca se absorbe tu identidad y mucho menos dejas de ser vos, sino que cumpliendo con la fe se fortalece tu vida y se plenifica tu vida. La religión no es para hacerte esclavo de una fe, sino para ser libre desde la fe y heredero de la verdad que te hace pleno desde la fe. Algo bueno está por venir