EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 8, 4-15

En aquel tiempo, se le juntaba a Jesús mucha gente y, al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola: «Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron, y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y, al crecer, se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y, al crecer, dio fruto al ciento por uno.»

Dicho esto, exclamó: «El que tenga oídos para oír, que oiga.»

Entonces le preguntaron los discípulos: «¿Qué significa esa parábola?»

Él les respondió: «A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios; a los demás, sólo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es éste: La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al escucharla, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz; son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero, con los afanes y riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 8, 4-15:

💫El sembrador de la vida.

1) Pisotearon y comieron:

En el Evangelio vemos las dos acciones que sufre la semilla, y que estas dos acciones pueden llegar a sucederte a vos y llevarte a que no crezcas en la vida. El sentirte pisoteado porque otros te hacen sentir su poder y hasta incluso siempre imponiéndote. Cuántas veces me ha tocado ver personas que no tenían identidad, y que ni siquiera sabían lo que querían, porque siempre hacían lo que el marido le decía, la esposa le decía y hasta el obispo o el cura le decía. Cuán difícil es producir en la vida cuando constantemente te pisotean. Como así también cuando hay personas que vienen a picotearte la cabeza, con chismes y opinologías sobre tu vida. Aparecen esos pájaros de mal agüero que siempre están sacándote las catástrofes que suceden en tu vida por cada decisión que quieras tomar. Siempre te tiran abajo, diciéndote que lo que vas a decidir está mal o te irá mal.

2) Piedras:

La segunda cosa que no te hace crecer en la vida es hacerte una piedra o estar rodeado de personas piedras, que todo lo pasan por la razón o la planificación. Personas que van al choque y no tienen la capacidad de dialogar, es quien se ata a estructuras y se termina sofocando en sí. Ser persona piedra es ser persona sin producir, porque no se dispone a romper estructuras de su vida y no se anima a abrirse para saber qué tiene en su interior.

3) Espinas:

Cuando ya no sos capaz de acrecentar nada en tu vida porque el dolor te sigue dando vueltas. Ni siquiera te animas a algo nuevo, porque todo te duele, y terminas en una vida llena de susceptibilidades en donde ya caes en inventarte nuevos dolores. Hoy Jesús te propone que veas la vida para producir y generar para ver a dónde y por dónde va tu vida. Creo que tarde o temprano pasamos todos por estas etapas. Sentirnos pisoteados, endurecernos por los golpes y asumir dolores que nos hirieron, pero la clave no es estar estancado en ello, sino aprovechar de ello para ver cómo sobresalir y dar frutos, dar vida a los que nos rodean. Algo bueno está por venir