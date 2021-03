Filosa respuesta de Flavia Palmiero a Martitegui tras un reto enMasterchef : “Estuvo de más”

En su cuenta de Twitter, la conductora habló del cruce que tuvieron en el certamen: “Me tomo muy en serio esto”, agregó

En una prueba más exigente que lo habitual, los participantes de ‘Masterchef Celebrity’ debían elaborar un postre en base a la yerba mate, la infusión típica de los argentinos. Despalada o con hierbas, orgánica o cítrica, la yerba fue la gran protagonista del programa y el elemento fundamental para cocinar. Los participantes tuvieron más dificultades de las esperadas, y una de ellas, Flavia Palmiero, se llevó, además del delantal negro, un reto del jurado más inflexible.

El hecho ocurrió mientras los chefs evaluaban la performance del actor Gastón Dalmau, que no la pasaba bien con su crème brûlée de yerba mate y galletita. En plena devolución, el jurado Germán Martitegui enumeraba las dificultades que observaba en la preparación del ex Casi Ángeles. “Lo que no puede pasar nunca en una crème brûlée es que se vea el azúcar. Y esto parece un caramelo”, sentenció el jurado.

El chef se propuso continuar con su exposición, pero debió frenar para llamarle la atención a una de las participantes. “Flavia”, “Sí señor, ¿cómo?”, respondió la conductora, que evidentemente no le estaba prestando atención. “¿Estaba distraída?”, quiso comprobar el jurado. “Sí, estaba charlando con mi compañera”, respondió Palmiero, que hablaba con la actriz Georgina Barbarossa.

El intercambio continuó con la tensión en aumento y en modo docente-alumna: “Deberías prestar más atención”, continuó el jurado sin dirigirle nunca la mirada. “Lo escucho, señor” retrucó Flavia. “No, ahora ya está”, cerró tajante Martitegui, lo que motivó una reacción entre fastidiosa y aliviada de la participante en el backstage.

La historia continuó en las redes sociales. La conductora no se quiso quedar callada y utilizó su cuenta de Twitter para realizar su descargo. Con respeto, pero también con firmeza, Flavia escribió un mensaje dirigido al chef dejando en claro su posición: “Señor Germán Martitegui, le tengo respeto. No creo que lo de ayer haya sido con mala onda. Usted sabe que me tomo muy en serio esto. Aprendo y estudio. Responsabilidad. Trabajo y soy una señora. El reto de colegio estuvo de más, pero son cosas que pasan en las grabaciones”, escribió Flavia, arrobando a Germán, quien, o no vio el mensaje, o prefirió no contestar.





No es el primer reto en público de Martitegui en lo que va de la segunda temporada de Masterchef Celebrity. A Hernán El Loco Montenegro, por ejemplo, le llamó la atención cuando lo advirtió en una posición imperdonable para cualquier cocinero: sentado encima de su mesada y con sus 2.08 metros despatarrados. En esta oportunidad el que lo advirtió fue el conductor Santiago del Moro, que le llamó la atención al ex basquetbolista.

“Lo que estás haciendo, Loco Montenegro, es un sacrilegio para los chef”, advirtió el conductor, que le pidió a Martitegui que explicara el por qué. “Básicamente, el culo no va donde va la comida”, respondió el chef con absoluta sensatez. “Te digo la verdad, me senté en la mesada porque estaba elongando la cintura, y me quedé sentado”, se excusó el participante en el backstage. Sin embargo, reconoció su error “No podés colocar el culo en la mesada donde va la comida. Es lógico”, admitió.

Martitegui también había tenido un cruce con Gastón Dalmau durante una de las devoluciones. El actor había preparado un carré de cerdo con croquetas de arroz y lentejas, crema de choclo y salsa de crema con lima. El chef le expresó: “Ya te digo acá que está seco”. Y le agregó: “Hay una regla que es muy simple, pensá que cada bocado de carré tiene que tener un poquitito de croqueta, un poquitito de maíz y un poquitito de salsa. Es como muy simple pensar las cantidades de un plato”, dijo Germán. A lo que el actor le respondió: “Sí, por ahí para vos que trabajás en la cocina”. Y, casi sin mirarlo, el jurado replicó: “No te voy a seguir contestando”. En el backstage, el ex Casi Ángeles añadió: “Vos trabajás de esto, yo no”.