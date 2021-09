Financial Times: “La historia tiene la desagradable costumbre de repetirse en Argentina”

El prestigioso periódico británico aseguró que hay tres líneas de acción fundamentales para poder salir de la crisis en la que se encuentra inmerso el país; “sin embargo, la respuesta del gobierno peronista a la reciente derrota en las elecciones primarias no implicó ninguna de estas cosas”, lamentó

“La historia tiene la desagradable costumbre de repetirse en Argentina”, comienza uno de los editoriales del día publicado en las últimas horas en el prestigioso periódico británico Financial Times, donde analizan los primeros 20 meses de Gobierno de Alberto Fernández.

El análisis que realiza de la gestión de Fernández es, por lo menos, crítico. En esta línea, el consejo de redacción de la publicación especializada en economía y finanzas advirtió que la Argentina corre el riesgo de repetir sus “penurias económicas” si el mandatario se inclina por aumentar el gasto adicional financiado con emisión monetaria, sin acordar con el FMI ni restaurar la confianza de las empresas para impulsar la inversión.

Titulado “Argentina could repeat its economic woes” (“Argentina se arriesga a repetir sus problemas económicos”, en español) el editorial no sólo advierte sobre el rumbo económico que podría tomar el país tras la caída en las PASO sino que también predice que el país sufrirá una nueva crisis económica seguida de una derrota electoral del oficialismo en 2023, si el presidente no tuerce el rumbo.

Tras comenzar adviertiendo que “la historia se repite en la Argentina”, el texto enumera alguna de las que considera soluciones para salir del atolladero: “La inversión del sector privado es esencial para sacar a la economía de la recesión. Hay que frenar el gasto público para reducir una de las tasas de inflación más altas del mundo. Es necesario un acuerdo con el FMI para reprogramar la deuda y restablecer el acceso a los mercados internacionales”.

Acto seguido, tras elaborar esta tres líneas de acción que considera primordiales, el Financial Times lamenta: “Sin embargo, la respuesta del gobierno peronista a la reciente derrota en las elecciones primarias no implicó ninguna de estas cosas”.

Qué dijo sobre la crisis interna del Frente de Todos

Respecto de la disputa de poder dentro del Gabinete nacional, la publicación especializada sostuvo que tras la derrota en las PASO el gobierno fue rediseñado para sumar poder a Cristina Kirchner e intentar mejorar la suerte del oficialismo en noviembre. Pero que tales conflictos eran predecibles.

“Este dúo nunca iba a ser una pirueta política fácil de ejecutar”, dijo en referencia a Alberto Fernández y la vicepresidenta. “La pareja se unió antes de las últimas elecciones, pero se mantuvieron importantes diferencias. Los instintos de Fernández son más pragmáticos, mientras que ella es partidaria de una mayor intervención, un generoso gasto en bienestar y medidas poco ortodoxas para pagarlo. Su diagnóstico de la derrota de los peronistas en las primarias fue que Fernández había aplicado políticas de austeridad equivocadas”, sostuvo