Juan Grabois, contra el campo: “Si no los barremos más, no avanzamos”

El coordinador de Patria Grande reiteró la necesidad de una reforma agraria y se refirió a la Mesa de Enlace como «el 1% de parásitos»Luego de que productores agropecuarios anunciaran un paro de cuatro días por la suba de retenciones, Juan Grabois salió a la defensiva en Twitter con un collage de fotos en el que rezaba la frase “‘”. En una entrevista radial, el dirigente social se refirió a la mesa de enlace como “el 1% de parásitos que viven de la renta extraordinaria que es de todos” y aludió a que “” .

El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) dialogó con El Destape Radio y, además de reiterar la necesidad de “distribuir la tierra para distribuir la riqueza”, lanzó una dura amenaza: “No aprendemos más. Con este 1% de parásitos que viven de la renta extraordinarias que es de todos, si no los barremos de una vez, no avanzamos” .

Hasta que no haya una reforma agraria integral vamos a seguir siendo un país atrasado y dependiente, rehén del 1% más rico que utiliza a los medianos productores como brazo piquetero, a la clase media como base urbana de maniobra y a los grupos mediáticos para engañarnos a todos. — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 5, 2020

Grabois, identificado con el kirchnerismo, es un ferviente defensor de la reforma agraria, temática con la cuál el entorno de Alberto Fernández no se ha sentido identificado: “que planteamos no es ninguna locura, no estamos hablando del castrochavismo,“, manifestó.

Luego, volvió a insistir en que la Mesa de Enlace “es un élite muy pequeña, porque los que entran dentro de las retenciones que plantea el Gobierno son los que exportan más de 1000 toneladas de granos, los que tienen más de 200 hectáreas y son el 1% de la sociedad que concentra la renta extraordinaria de la tierra”.