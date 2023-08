La advertencia de Kicillof,en medio de las derrotas del oficialismo:“No hay octubre sin agosto”

El gobernador de la Provincia que se presentará a una reelección explicó por qué hay que votar en las PASO y aseguró que él no realiza “amenazas”.

Las derrotas provinciales que sufrió el oficialismo en los últimos meses, incluida la de Chubut el pasado domingo, han colocado al Gobierno Nacional en una situación de cautela frente a lo que puede llegar a suceder el día después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). En ese contexto, Axel Kicillof se refirió a la importancia de ir a votar en estos primeros comicios y expuso cómo podría dejar parado al oficialismo una mala elección.

“Tenemos que hacer un esfuerzo y explicar mejor qué está en juego. Esta es una elección decisiva. Algunos dicen: ‘Pero es la PASO, ¿voto o no voto?’. Hay que votar en la PASO. Agosto es central. No hay octubre sin agosto, eh”, fue la dura advertencia que lanzó en una entrevista para Radio 10.

En ese sentido, recordó los malos resultados obtenidos en las legislativas de hace dos años: “En 2021 no nos fue bien en las urnas y eso debilitó también al Gobierno, eh. En la negociación con el Fondo, en la discusión con los empresarios, en el Congreso, en todo. Entonces necesitamos esa fortaleza desde agosto porque no hay octubre sin agosto, no hay noviembre sin octubre y no hay los próximos 30 años”, justificó.

Como habitualmente declara, apuntó directamente a la oposición y dijo que la única diferencia que hay en ese espacio entre los candidatos es si aplican las medidas de ajuste con gradualismo o con shock. “No es un período, ya vimos lo que hicieron cuando no avisaban lo que iban a hacer”, sostuvo en referencia a la victoria en 2019 de Juntos por el Cambio ─en ese entonces Cambiemos─.

Al mismo tiempo, dirigió su discurso a quienes se sintieron decepcionados por la gestión de Alberto Fernández, con quien el kirchnerismo duro se ha mostrado en total desacuerdo desde hace ya un tiempo: “Al voto desmovilizado: no es una campaña del miedo. Hay que dar un resultado lo más contundente que podamos porque la boleta es un escudo que dice por un lado ‘no’ a determinadas políticas, y que espera defender lo que se hizo y lo que vamos a hacer”.

En ese sentido, Kicillof remarcó: “El que se quiere quedar y no quiere ir a votar: está muchísimo en juego. Uno dice: ‘Me amenazás’. No, nosotros nos comprometemos a seguir trabajando, avisamos lo que hay del otro lado. No es una campaña del miedo, da miedo su campaña. Y que nadie diga ‘no sabía, pensé que…’. No. Estamos en una instancia decisiva porque lo que están planteando es ir contra los derechos, abiertamente”.