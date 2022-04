La pesadilla deShanghai: el régimen chino mantiene confinadas 25millones de personas sin acceso a alimentos y productos básicos

El régimen chino ordenó el cierre de toda la ciudad por un brote de COVID-19 pero no garantiza la entrega de comida y las aplicaciones de reparto no pueden seguir el ritmo

FILE PHOTO: A woman in personal protective equipment (PPE) rides a bicycle on a street, during the lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Shanghai, China, April 5, 2022. REUTERS/Aly Song/File Photo

Kathy Xu, una de las principales capitalistas de riesgo de China e inversora en empresas de alimentación como Meituan, Yonghui Superstores Co. y DingDong Maicai, recurrió a un grupo comunitario de WeChat para conseguir pan y leche, según un post visto y verificado por Bloomberg News. Capital Today, la empresa que fundó y que gestiona 2.500 millones de dólares, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El post de Xu refleja que la escasez de alimentos está afectando a los habitantes de la ciudad con mayores ingresos, después de que los residentes de clase media hayan estado luchando durante semanas.

Shanghai es el epicentro del peor brote de China desde los primeros días de la pandemia en Wuhan y las autoridades han redoblado sus pilares de Covid Zero de pruebas masivas y cierres para intentar acabar con las infecciones. La situación se ha convertido rápidamente en una pesadilla logística, ya que los 25 millones de habitantes de la ciudad -sellados en sus casas desde hace 22 días- luchan por conseguir que se les entreguen los alimentos básicos y los funcionarios tratan de censurar el creciente descontento de la población.

Las autoridades han intensificado la asistencia en los últimos días, y algunos residentes han recibido paquetes que incluyen huevos, leche, verduras y carne. Pero algunas zonas de la ciudad no los han recibido y las aplicaciones de reparto no pueden seguir el ritmo del creciente número de personas que intentan hacerse con los productos de primera necesidad, ya que los conductores también están bloqueados.Ciudadanos se rebelaron a las medidas y atacaron tiendas en busca de alimentos

Esto ha provocado un aumento de las compras en grupo, en las que un complejo residencial coordina las compras al por mayor y la distribución, normalmente a través de un grupo de WeChat.

David Fishman, un consultor de la industria energética de 32 años, acaba de comprar 4.200 yuanes (660 dólares) de pan para él y más de 60 vecinos, que esperan que sea entregado el sábado. Está en otros tres grupos de comestibles, y aún espera que le entreguen otros pedidos a granel de verduras y carne de cerdo, así como la leche prometida por el comité local de residentes.

Llegar a acuerdos con los mayoristas no suele ser un problema, siempre que los pedidos cumplan su precio mínimo, según Vivian Feng, que ha dirigido los esfuerzos de compra en grupo para su complejo residencial desde que se produjo el cierre a mediados de marzo. Sin embargo, algunos residentes pueden resistirse a los gastos o rechazar los pedidos por otras razones, lo que puede ser un problema de gestión, dijo.

Aunque los grupos de compra han sido eficaces a la hora de hacer llegar los alimentos a los residentes, incluso ellos se están viendo desbordados por la demanda.

“Sólo pude unirme al grupo de compra en nuestro complejo residencial una vez”, dijo Miranda Zheng, que vive en la parte oriental de Shanghai y ha estado en cuarentena durante casi 10 días. “Encontré un repartidor en Meituan y le doy cientos de yuanes de propina cada día para que me envíe comida”.

Las autoridades dijeron el viernes que los rumores de que Shanghai iba a detener las compras en grupo eran falsos, y previamente han prometido intensificar los esfuerzos de suministro.

En una sesión informativa municipal de Shanghai el jueves por la mañana, Mao Fang, vicepresidente del gigante chino del comercio electrónico Meituan, dijo que la compañía de entrega de alimentos traería a 1.000 trabajadores de clasificación de fuera de la ciudad para acelerar las entregas. El vicealcalde de Shanghai, Chen Tong, también ha dicho que la ciudad está trabajando con las plataformas en línea y los supermercados para establecer canales especiales de emergencia para satisfacer las necesidades de los residentes, especialmente los ancianos y los bebés.

La compra en grupo es una de las pocas formas en que las familias pueden acceder a suficientes alimentos durante el bloqueo, pero su dependencia de la rapidez de los mensajes de texto pone a algunos en desventaja.

“Definitivamente es muy difícil de usar para los ancianos, ya que depende totalmente de un montón de comunicación a través de los grupos de WeChat, donde la información de 200 personas vuela a 20 mensajes por segundo”, dijo Fishman. Para estas personas, “¿cómo se supone que van a conseguir verduras? ¿Cómo se supone que van a conseguir comida durante este periodo?”, dijo.

